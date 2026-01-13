‘Los domingos’ y ‘Sirat’ arrancan como grandes favoritas a los Goya 2026 con 13 y 11 nominaciones

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sirat', de Oliver Laxe, encabezan las nominaciones a los Premios Goya 2026 con 13 y 11 candidaturas, respectivamente. Ambas producciones se consolidan como las grandes favoritas en la 40ª edición de los galardones, cuya ceremonia se celebrará el próximo 28 de febrero en el Fòrum de Barcelona.

Tras ellas figuran 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con nueve nominaciones; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, con ocho; y 'Sorda', de Eva Libertad, con seis. Los actores Toni Acosta y Arturo Valls fueron los encargados de anunciar este martes los finalistas en la sede madrileña de la Academia de Cine.

La fuerza de las nuevas autoras

En la categoría de mejor película competirán 'Los domingos', 'Sirat', 'Maspalomas', 'La cena' y 'Sorda', una selección que combina autorías consolidadas y nuevas voces femeninas. Ruiz de Azúa continúa su ascenso tras Cinco lobitos con un drama intimista sobre una adolescente que siente la llamada a la vida religiosa. Laxe, por su parte, firma con 'Sirat' una obra contemplativa y simbólica ambientada entre el norte de África y su Galicia natal.

Goenaga y Arregi apuestan por la emocional 'Maspalomas', centrada en la madurez y las segundas oportunidades, mientras que Pereira regresa con 'La cena', un retrato coral de secretos familiares. 'Sorda' completa la lista con una mirada social inspirada en historias reales de mujeres sordas.

Una gala con tono musical y reivindicativo

Luis Tosar y Rigoberta Bandini conducirán la ceremonia de este año. El actor gallego, tres veces ganador del Goya, y la cantante catalana, una de las artistas más reconocidas del país, prometen una gala donde el humor, la música y la emoción confluyan bajo el lema de celebración del cine español.

Ambos relevan a Maribel Verdú y Leonor Watling, presentadoras de la edición anterior en Granada.

Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

El Goya de Honor recaerá en el cineasta asturiano Gonzalo Suárez, en reconocimiento a una trayectoria que ha trascendido géneros y formatos, con títulos fundamentales como Remando al viento, El lado oscuro o Epílogo.

Será la novena ocasión en que los Goya abandonen Madrid. Barcelona repite como sede tras la edición del año 2000, uniéndose a ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid y Granada, que han acogido la gala en los últimos años.