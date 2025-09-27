'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, Concha de Oro del 73 Festival de San Sebastián

'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que comunica a su familia que quiere ser monja de clausura, se ha alzado con la Concha de Oro en el 73 Festival de Cine de San Sebastián, según el jurado presidido por Juan Antonio Bayona, que ha anunciado el galardón.

En este caso, el jurado ha coincidido con la crítica y ha decidido reconocer con el premio más importante del Festival el trabajo de Ruiz de Azúa, que se convierte en la segunda directora española en conseguirlo, tras Jaione Camborda en 2023. Desde 2020 la Concha de Oro ha ido a parar a manos de directoras, excepto en 2024, cuando lo ganó Albert Serra.

En su discurso, Alauda Ruiz de Azúa ha declarado que ama el cine porque le enseña a mirar "desde otro sitio" y a ser capaz de "intentar" entender algo que le es "diferente". "No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo, pero sí creo que vivimos en un mundo donde tengo una certeza, y es que siempre hay gente distinta a ti. Y creo que por eso merece la pena que el cine sea un espacio de encuentro, de reflexión y de debate. Me habéis devuelto la fe en este espacio", ha pronunciado.

Antes de acabar su intervención, ha condenado el "genocidio en Gaza". La cineasta, que ha llevado una chapa en apoyo a Palestina, ha predicado y convencido con su película sobre una joven de 17 años que siente la llamada de Dios. La producción también se ha llevado a casa el premio Irizar de Cine Vasco.

Guerin recibe el mismo premio 25 años después

En esta edición se ha vuelto a conceder un galardón 'ex aequo'. En esta ocasión, ha sucedido en la categoría a mejor interpretación protagonista, donde el premio ha sido para José Ramón Soroiz por su actuación en 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose María Goenaga, y para la actriz debutante Xiaohong Zhao por su historia real en 'Her heart beats in its cage'.

Por otro lado, el Premio Especial del Jurado ha seleccionado a 'Historias del Buen Valle', de José Luis Guerin, que también ha logrado el Premio Cooperación Española. El realizador ha recordado que este premio lo recibió por primera vez hace 25 años y ha agradecido al Festival que haya acogido "una película tan artesanal".

