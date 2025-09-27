FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, Concha de Oro del 73 Festival de San Sebastián

De esta manera, se ha convertido en la segunda española en conseguir este galardón ras Jaione Camborda, que hace dos años la logró con 'O Corno'.

Agencias

Madrid |

La directora Alauda Ruiz de Azúa recibe la Concha de Oro por la película 'Los Domingos', con la concha de oro
La directora Alauda Ruiz de Azúa recibe la Concha de Oro por la película 'Los Domingos', con la concha de oro | Unanue / Europa Press

'Los domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que comunica a su familia que quiere ser monja de clausura, se ha alzado con la Concha de Oro en el 73 Festival de Cine de San Sebastián, según el jurado presidido por Juan Antonio Bayona, que ha anunciado el galardón.

En este caso, el jurado ha coincidido con la crítica y ha decidido reconocer con el premio más importante del Festival el trabajo de Ruiz de Azúa, que se convierte en la segunda directora española en conseguirlo, tras Jaione Camborda en 2023. Desde 2020 la Concha de Oro ha ido a parar a manos de directoras, excepto en 2024, cuando lo ganó Albert Serra.

En su discurso, Alauda Ruiz de Azúa ha declarado que ama el cine porque le enseña a mirar "desde otro sitio" y a ser capaz de "intentar" entender algo que le es "diferente". "No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo, pero sí creo que vivimos en un mundo donde tengo una certeza, y es que siempre hay gente distinta a ti. Y creo que por eso merece la pena que el cine sea un espacio de encuentro, de reflexión y de debate. Me habéis devuelto la fe en este espacio", ha pronunciado.

Antes de acabar su intervención, ha condenado el "genocidio en Gaza". La cineasta, que ha llevado una chapa en apoyo a Palestina, ha predicado y convencido con su película sobre una joven de 17 años que siente la llamada de Dios. La producción también se ha llevado a casa el premio Irizar de Cine Vasco.

Guerin recibe el mismo premio 25 años después

En esta edición se ha vuelto a conceder un galardón 'ex aequo'. En esta ocasión, ha sucedido en la categoría a mejor interpretación protagonista, donde el premio ha sido para José Ramón Soroiz por su actuación en 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose María Goenaga, y para la actriz debutante Xiaohong Zhao por su historia real en 'Her heart beats in its cage'.

Por otro lado, el Premio Especial del Jurado ha seleccionado a 'Historias del Buen Valle', de José Luis Guerin, que también ha logrado el Premio Cooperación Española. El realizador ha recordado que este premio lo recibió por primera vez hace 25 años y ha agradecido al Festival que haya acogido "una película tan artesanal".

Premios oficiales del Festival de Cine de San Sebastián

  • Concha de Oro a la Mejor Película: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)
  • Premio Especial del Jurado: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)
  • Concha de Plata a la Mejor Dirección: Joachim Lafosse por 'Six jours ce printemps-là' (Bélgica)
  • Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Ex aequo José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España), y Zhao Xiaohong por 'Her Heart Beats in Its Cage', de Qin Xiaoyu (China)
  • Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Camila Plaate por 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)
  • Premio a la Mejor Fotografía: Pau Esteve por 'Los tigres', de Alberto Rodríguez (España)
  • Premio al Mejor Guion: Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle y Paul Ismaël por 'Six jours ce printemps-là', de Joachim Lafosse (Bélgica)
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer