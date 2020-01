'Dolor y Gloria' de Almodóvar opta al BAFTA a mejor película de habla no inglesa

Los premios BAFTA 2020 contarán con doble representación española. Por un lado 'Dolor y Gloria', dirigida por Pedro Almodóvar ha sido nominada a la mejor película de habla no inglesa y 'Klaus' del director español Sergio de Pablos opta a mejor película de animación.

‘Dolor y Gloria’, del español Pedro Almodóvar, opta al premio BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, junto con ‘Parásitos’, ‘For Sama’, ‘The Farewell’ y ‘Portrait of a Lady On Fire’, anunció este martes la Academia británica de las artes de cine y televisión.

‘Klaus’, del también director español Sergio Pablos, compite en la categoría de mejor película de animación con ‘Frozen 2’, ‘Toy Story 4’ y ‘A Shaun The Sheep Movie’: Farmageddon’.

Los premios BAFTA 2020, considerados la antesala de los Oscar estadounidenses, se entregarán el 2 de febrero en una ceremonia repleta de estrellas en el Royal Albert Hall de Londres.

Los nominados a mejor actor en esta edición son Leonardo Dicaprio (‘Érase una vez en Hollywood’), Adam Driver (‘Historia de un Matrimonio’), Joaquin Phoenix (‘Joker’), Taron Egerton (‘Rocketman’) y Jonathan Pryce (‘Los dos papas’), con la ausencia de Antonio Banderas, protagonista de la cinta de Almodóvar.

Las actrices nominadas son por su parte Jessie Buckley por ‘Wilde Rose’, Saoirse Ronan por su papel en ‘Mujercitas’, Charlize Theron (‘Bombshell’), Scarlett Johansson (‘Historia de un matrimonio’) y Renée Zellweger (‘Judy’).

La película ‘Joker’, de Todd Phillips, encabeza con once nominaciones las candidaturas a los premios del cine británico de 2020, seguida de ‘El irlandés’ de Martin Scorsese y ‘Érase una vez en Hollywood’ de Tarantino, con diez cada una. ‘1917’, de Sam Mendes, y ‘Jojo Rabbit’, de Taika Waititi, optan respectivamente a nueve y seis galardones.

Compiten por el preciado galardón a mejor película ‘Joker’, ‘The Irishman’, ‘1917’, ‘Érase una vez en Hollywood’ y ‘Parásitos’, cuyos directores, Phillips, Scorsese, Mendes, Quentin Tarantino y Bong Joon-Ho, están también nominados.