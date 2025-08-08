Disney y Gina Carano ponen fin a su disputa legal con un acuerdo financiado por Elon Musk

El conflicto que llevaba más de un año enfrentando a Gina Carano y Disney ya tiene punto final. La actriz, conocida por interpretar a Cara Dune en The Mandalorian, y la productora Lucasfilm han alcanzado un acuerdo que evita un juicio público por despido improcedente y discriminación, una demanda que fue financiada por Elon Musk.

Disney no ha revelado los términos pactados, pero sí ha emitido un comunicado en el que afirma que "Carano siempre fue una persona respetada por sus directores, coprotagonistas y equipo, que cultivó perfectamente su oficio y trató a sus compañeros con amabilidad y respeto". La compañía añade que "esperan identificar oportunidades en las que trabajar juntos en el futuro cercano".

Un agradecimiento a Elon Musk

Carano, por su parte, celebro la resolución a través de X. "Creo que es la mejor conclusión para todas las partes. Espero que esto logre cicatrizar la fuerza. Quiero dar las gracias a Elon Musk, al que nunca he conocido, pero que hizo su labor de buen samaritano. Estoy agradecida a dios por su amor y gracia con este resultado. Quiero pasar página y empezar un nuevo capítulo. Mi deseo sigue estando en las artes".

El origen de la polémica

La salida de Carano de la serie de Disney+ se remonta a 2021, cuando publicó en redes sociales un mensaje comparando la persecución a los judíos durante el Holocausto con el trato que, en su opinión, reciben los republicanos en Estados Unidos.

"Los judíos eran apaleados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos… incluso por niños. Como la historia está editada, la mayoría de la gente no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis podían atrapar a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es esto diferente a odiar a alguien por sus ideas políticas?".

Lucasfilm reaccionó entonces con un comunicado tajante. "Gina Carano no trabaja para Lucasfilm y no hay planes para que lo haga en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son aborrecibles e inaceptables".

Un historial de declaraciones polémicas

No era la primera vez que sus publicaciones generaban críticas. Durante la pandemia, se burló del uso de mascarillas, cuestionó las medidas de confinamiento, se pronunció contra las vacunas obligatorias y criticó el movimiento Black Lives Matter. Además, llegó a incluir en su biografía de Twitter los pronombres "beep/bop/boop", interpretados como una burla hacia personas trans y no binarias.

La actriz defendió que sus comentarios "eran mensajes respetuosos" y negó cualquier actitud racista o tránsfoba. También acusó a Disney de un trato desigual al no sancionar al protagonista Pedro Pascal por comparar a Donald Trump con Hitler en un meme de 2017.

La denuncia y la intervención de Musk

En febrero de 2024, Carano presentó una demanda contra Disney y Lucasfilm reclamando ser readmitida y una compensación de 75.000 dólares. La acción legal fue respaldada económicamente por Elon Musk, cumpliendo su promesa de financiar casos de personas despedidas por expresar sus opiniones en X.

Un juicio que nunca se celebrara

De haberse celebrado, el proceso podría haber llamado a declarar a figuras como Pedro Pascal, el creador Jon Favreau, el aventurero Bear Grylls o la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Finalmente, Disney ha optado por cerrar el capítulo antes de que coincidiera en el calendario con la preparación de su próxima película The Mandalorian and Grogu, prevista para 2026 y que, de momento, no cuenta con el regreso de Carano.