Dan Brown: "Siento mucho menos miedo a morir tras hablar con personas que han vuelto de la muerte"

Dan Brown ha vuelto con El último secreto, una novela que combina el suspense con una profunda exploración sobre los límites de la conciencia humana. En una conversación en El Colegio Invisible, el escritor ha revelado que la obra nace tras ocho años de investigación en torno a fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte, la conciencia no local y los proyectos secretos de gobiernos en el ámbito paranormal.

"Es el miedo a la muerte el que nos une, y también el responsable de muchas malas conductas", ha afirmado Brown. Esa premisa ha sido el punto de partida de su nueva trama, en la que Robert Langdon viaja a Praga en busca de un manuscrito capaz de alterar nuestra comprensión de la realidad.

Brown ha confesado que, aunque antes temía intensamente la muerte, su visión ha cambiado tras consultar con físicos cuánticos, científicos noéticos y testigos de experiencias extraordinarias. "Ahora siento muchísimo menos miedo. Estoy disfrutando más de la vida", ha señalado.

"Hay personas que han estado muertas y resucitan a los 15 minutos"

El escritor ha compartido algunos de los testimonios que más le impactaron durante su investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. "Hay casos de personas que han estado muertas y que… han resucitado 15 minutos después y que describen con tremenda precisión qué pasó durante esos 15 minutos", ha relatado.

Según explica, muchos de esos relatos incluyen detalles imposibles de conocer en estado de muerte clínica: "Doctor, yo vi que usted entró. Estaba vestido de esta manera. Vino tal enfermera, le dijo tal cosa". Frente a eso, "los doctores dicen: eso es imposible. Es una alucinación porque has tenido muerte cerebral".

Sin embargo, "relatan con tremenda precisión todo lo que pasó durante esos 15 minutos" y "los médicos no son capaces de explicar el por qué". Para Brown, este tipo de casos "apunta claramente a la posibilidad de que la percepción sea extracorporal", aunque matiza: "Nadie sabe cómo funciona ni por qué, pero hay muchísimos casos".

Su nueva novela

El autor ha descrito su evolución personal como paralela a la del propio Langdon, quien, en la novela, transita del escepticismo a una apertura hacia lo inexplicable. "No provino de un despertar espiritual, sino de la ciencia. Hay demasiadas anomalías como para seguir aferrados al mismo modelo. Como hizo Copérnico, debemos cambiar nuestra perspectiva", ha explicado.

Entre los fenómenos que más le han impactado, Brown ha destacado la precognición y el síndrome del sabio. "Son pruebas de que mi versión de la realidad no es precisa", ha dicho. También ha expresado su convicción de que los gobiernos aún investigan estos temas: "Sería demencial que no lo hicieran".

Además, ha defendido la idea de que el cerebro funciona como un filtro de la realidad y que avances como los sueños lúcidos, que él mismo ha experimentado, podrían ofrecernos nuevas herramientas para comprender la conciencia. "Tal vez nuestros cerebros evolucionen hasta permitirnos experimentar una realidad más intensa", ha asegurado.

Por último, ha pronosticado un cambio acelerado en nuestra concepción de la conciencia, impulsado por el desarrollo tecnológico. "Probablemente, en ocho años estaremos usando tecnologías que hoy ni imaginamos, y eso también transformará nuestra visión de la mente", ha concluido.