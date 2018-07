Volver a nacer

Analizamos ‘Batman: Tierra Uno’ que edita ECC Ediciones

La historia que analizamos hoy supone la enésima revisión de los orígenes de uno de los personajes más carismáticos del universo DC. Y seguramente no será la última. Porque desde que Bob Kane creara a Batman en 1939 os podéis imaginar que ha habido unas cuantas versiones de su origen, y como es de suponer, algunas más acertadas que otras. Por eso no negaré que cuando tuve en mis manos este Batman: Tierra Uno me daba un poco de miedo lo que me pudiera encontrar porque ¿cuántas veces se puede llegar a contar algo sin volverse cansino? Sin embargo, he de decir que la historia aquí presentada por Geoff Johns y dibujada por Gary Frank me ha entretenido, divertido y emocionado a la vez. Porque consigue revitalizar la figura del Caballero Oscuro encajándola a la perfección con las versiones anteriores y también con su versión cinematográfica. En definitiva, un nuevo renacer del Hombre Murciélago y de todos y cada uno de los personajes -Gotham incluida- que aparecen en ese recomendable cómic.