Venganza sobre ruedas

Dead Body Road nos cuenta la historia de Orson Gage, un tipo con pelotas de acero al que le han arrebatado lo único que hacía que quisiera ser mejor persona: su mujer. A partir de aquí nuestro protagonista (ex policía corrupto) no encuentra otra forma de seguir adelante que buscar y eliminar a todos y cada uno de los que han estado implicados en la muerte de su chica. Estamos por tato ante el típico personaje que hace de la venganza su único fin y que no parará hasta ver muertos a todos los que le han jodido la vida.

La venganza es un tema bastante habitual no solo en el mundo de las historietas, también en el cine y también la literatura. Buena prueba de ello son el 95% de las películas de Tarantino, Old Boy, la ya mencionada Mad Max o el mítico cómic V de Vendetta, de Alan Moore. Sin ir más lejos, la semana pasada reseñábamos 100 Balas, una de las series más celebradas de los últimos tiempos y que tiene como punto de partida la venganza con total impunidad. Pocas fuerzas hay tan irracionales y a la vez tan seductoras. En ocasiones se convierte en tal necesidad que incluso una expresión -sed de venganza- compara el hecho de ajustar cuentas con la necesidad de beber. Se dice también que la venganza es dulce, aunque no debería serlo porque en raras ocasiones termina en algo bueno pero, aún así, nos encanta. Eso explica que sigamos sintiéndonos atraídos por uno de los argumentos más repetidos a lo largo de la historia.

El propio Justin Jordan reconoce en los extras de este cómic que la venganza es un tema que le fascina. Al igual que la violencia, porque este guionista ya ha dejado constancia de su gusto por las vísceras en títulos como El extraño talento de Luther Strode o al coger el testigo de Garth Ennis en Crossed, una serie que ha hecho de la casquería su seña de identidad. En Dead Body Road Jordan se contiene un poco, y aunque se nota que disfruta con lo explícito de los atropellos, ni de lejos llega al festival hemoglobínico de los títulos anteriores.

No obstante hay que decir que pese a la fascinación de Justin Jordan por la venganza, la historia que nos cuenta no es que ofrezca nada nuevo respecto a las historias de venganza que ya se han contado. Por mucho que el guionista se esfuerce en envolverla en traiciones y búsqueda de recompensas. Sin embargo el guionista sí que acierta en algo, y es en llenar la acción con buen número de persecuciones, porque es en estas viñetas donde da lo mejor de sí el italiano Matteo Scalera -Indestructible Hulk, Vengadores Secretos- que con sus dibujos hace que este cómic sea mucho más atractivo.

Y eso que dibujar persecuciones no es nada fácil. Muchos lo han intentado antes pero pocas veces se consigue dotar a los dibujos del movimiento y la velocidad que unas escenas tan trepidantes necesitan. Esto es algo que Matteo Scalera consigue en este cómic, donde dibuja persecuciones con un ritmo absolutamente cinematográfico, que hacen que el lector acelere por las viñetas pendiente de qué ocurrirá en el próximo volantazo.

Edición original: Dead Body Road #1-6

Publica: Planeta Cómic

Guión: Justin Jordan

Dibujo: Matteo Scalera

Color: Moreno Dinisio

Formato: Cartoné. 152 págs. Color

PVP: 15,95€