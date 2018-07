El último superviviente

Reseñamos ‘Y, el último hombre’, una de las obras maestras de Brian K. Vaughan

Me van a permitir que comience esta entrada con una confesión. Y es que no sé ustedes, pero durante la época más rebelde de mis hormonas, en plena adolescencia, yo solía fantasear con ser el único hombre vivo del planeta. Un planeta que claro, a esas edades, solía circunscribirse al mundo que uno conocía y vivía. Mi instituto, mi barrio, mi ciudad. Era la única realidad en la que veía alguna posibilidad de que las mujeres de mi entorno vieran un hombre detrás de todas esas espinillas, de la pelusa del bigote y de esa voz aflautada. Que quieren que les diga. La adolescencia es muy mala. Bien, pues aquella ensoñación fruto de la pubertad es el punto donde arranca este Y, el último hombre. Y no es que se parezca mucho a esa fantasía adolescente.