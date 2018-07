Sólo no puedes, con amigos sí.

Todos, absolutamente todos, hemos fantaseado alguna vez en nuestra vida con tener súper poderes... y el que diga lo contrario miente como un bellaco. Yo siempre he pensado que puestos a pedir, me gustaría tener el poder adquisitivo de Batman -perdón por el “chiste”- pero supongo que éste tipo de cosas no se eligen. Como ninguno de los ciudadanos de Manhattan ha elegido lo que les ocurre en Spider-Island Compendio: un virus les da poderes arácnidos, similares a los de Spiderman.

La isla de Manhattan se convierte en el escenario de este interesante spin-off, en el que los ciudadanos normales y corrientes se suben por las paredes; literalmente. Un planteamiento inquietante que hace que el pobre Peter Parker tenga un pico de estrés importante. Pero si quieres ver a Spiderman arreglar esto tendrás que leer la serie Spider-Island, que también se edita en España.

Esto es Spider-Island: Compendio, y se trata de un volumen complementario a esa serie que nos muestra la periferia del conflicto. Con una isla en cuarentena y llena de aprendices de hombre araña, Peter necesita ayuda, y esto es lo que encontrarás aquí. Las aventuras que protagonizan los héroes cercanos a Spiderman durante una de las peores crisis que se han imaginado para Manhattan, y han sido unas cuantas.

Un número en el que veremos cómo Spidergirl, Shang Chi, Spiderwoman, y también Capa y Puñal, pasan las mil y una para salvar la isla y a sus habitantes de la amenaza arácnida. Un compendio de historias del que destacamos que dos de ellas -las protagonizadas por Spidergirl y por el dúo Capa y Puñal- están dibujadas por dos autores españoles que empiezan a hacerse un hueco en el mercado estadounidense: Pepe Larraz y Emma Ríos.

Del resto de historias, me quedo con la protagonizada por Shang Chi. Las Mortíferas Manos del Kung Fu es una historia que me ha llamado la atención por varias razones. La primera es que el protagonista es el único humano de todos, con lo que también se ve afectado por el virus que le da poderes arácnidos. Una metamorfosis que vivimos en primera persona. La segunda razón es que los dibujos de Sebastián Fiumara y Leandro Fernández -pero sobre todo los del primero- dan una atmósfera oriental a la historia que los críticos más exigentes calificarían de “tó guapa”. Y la tercera es que el autor, en un alarde de creatividad que ya quisiera Ferrán Adriá, ha bautizado todos y cada uno de los ‘mamporros’ que se reparten en los tres números que componen la historia. Para que os hagáis una idea, aquí va una selección de los que más me han gustado:

- El salmón dorado salta a contracorriente.

- Danza de fuego con dos parejas

- Latigazo de mono sobresaltado

- Irresistible río de sombras

- Pasos que apartan el pasado

- El fin de todas las cosas verdaderas

- Vuelo de los monos pendencieros

- La leche negra del infierno

- Abanico carmesí de la cortesana

Hay que reconocer que ingenio no le falta. Lo dicho, un tomo entretenido que hará las delicias de los seguidores de Spider-Island, y que se deja leer por aquellos que no están tan familiarizados con la vida del trepamuros más famoso y sus amigos.

Contiene: Spider-Island: The Amazing Spider-Girl 1-4, Spider-Island: Deadly Hands of Kung Fu 1-3, Spider-Island: Spider-Woman, Cloak And Dagger One-Shot y Spider-Island: Cloak And Dagger 1-3 USA

Publica: Panini Cómics

Guión: Paul Tobin, Antony Johnson, Fred Van Lente, Stuart Moore, Nick Spencer

Dibujo: Pepe Larraz, Emma Ríos, Mike McKone, Sebastian Fiumara, Giuseppe Camuncoli, Giuseppe Cammuncoli, Mark Brooks

Formato: Tomo 256 páginas.

Precio: 21.95€