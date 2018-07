“Entonces supe que nos habíamos metido en un lío (...) pensé: la hemos jodido”. Así de claro hablaba en su día John Lennon, cuando recordaba el momento en el que se enteró de la muerte del que había sido su manager desde el principio. De hecho el grupo apenas sobrevivió dos años . Y es que aunque a muy pocas personas les dice algo el nombre de Brian Epstein, lo cierto es que se trata de una de las figuras claves en la historia de la música. Figura sin la que seguramente The Beatles jamás habrían salido de Liverpool, y que no ha recibido el trato que se merece. Tal y como explica el autor del cómic que os traemos hoy Brian fue un héroe fallido e imperfecto, pero héroe de todas maneras... Así que como todos los héroes dignos, ¿por qué no íbamos a tener la vida de Brian Epstein en cómic? Y así es como comenzó a gestarse ‘El quinto Beatle’.

John Lennon era muy consciente de que ya nada sería igual después de la muerte de su representante. Su papel fue tan importante que Paul McCartney decía “Si alguien fue el quinto Beatle, ése fue Brian”. Y es que fue Epstein quien apostó por el grupo cuando ni siquiera ellos mismos se lo creían. Después de verles por primera vez tocar en The Cavern Pub, les convenció para que le adoptaran como representante (tenía una conocida tienda de discos en Liverpool y estaba familiarizado con el mundillo) les cambió el estilo, grabó su primer disco, cerró sus primeras giras y consiguió que se mantuvieran juntos durante todo el camino al estrellato. Un camino que Brian Epstein tenía muy claro que el grupo iba a recorrer. Desde el principio decía a todo el que le quería escuchar que esos cuatro muchachos de Liverpool serían más grandes que Elvis. Y así fue. The Beatles cambiaron la vida de muchas personas, pero él cambió la vida de The Beatles.

Brian Epstein conjugó en su persona dos facetas muy importantes. Por un lado fue un visionario capaz de ver el potencial de The Beatles cuando nadie más lo veía. Y por otro tuvo la capacidad de gestión y el olfato comercial necesario para hacer del grupo un fenómeno cultural irrepetible. Pero fue más, mucho más. Fue un hombre complejo, preso de sus múltiples contradicciones y con una rica vida interior en la cual destacaba su fascinación por España y por la fiesta de los toros, algo que queda patente en la misma portada del cómic.

Plasmar la compleja personalidad de Brian Epstein, así como todo el estallido del fenómeno Beatle no es tarea fácil. Pero ‘El Quinto Beatle’ lo consigue. En sus páginas se refleja el talento literario y artístico de sus autores, que dan lo mejor de si para plasmar en esta obra personal su admiración tanto por Brian Epstein como por The Beatles. Todo el que se acerque a El Quinto Beatle verá además un fiel reflejo de la sociedad del momento. Una sociedad aún muy encorsetada que afronta los profundos cambios de los años 60. Una sociedad en la que Brian Epstein tenía al menos dos indicadores sociales en su contra: era judío y gay.

En definitiva, se trata de una espectacular historia que te gustará tanto y si eres un fan empedernido del grupo como si no. Es un relato magnífico, que presenta una narración fluida de los hechos (unas veces más rigurosos que otras) y que están perfectamente complementados por los espectaculares dibujos de Andrew C. Robinson y Kyle Baker.

Una obra deliciosa que incluye además cantidad de material extra: explicaciones de los autores, preciosos bocetos e incluso objetos cotidianos de la historia del grupo y su representante. Pero si por algo se caracteriza este historia, es por ser una verdadera obra de amor que trata de poner en su sitio a aquel que desde un principio tuvo claro que esos cuatro muchachos de Liverpool serían más grandes que Elvis.

Edición original: The Fifth Beatle: The Brian Epstein Story Collector's Edition HC USA

Publica: Panini Cómics

Guión: Vivek K. Tiwary

Dibujo: Andrew C. Robinson y Kyle Baker

Formato: Libro en tapa dura. 168 págs. Color

Precio: 25€