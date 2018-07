Planeta Cómic recupera ‘Un poco de madera y acero’ de Chabouté un poco

Sin palabras. Así es como me dejó este cómic. 336 páginas y ni un solo bocadillo. Ni falta que le hace. Hace tiempo que oí algo así como que los humanos nos complicábamos demasiado. Desde entonces hago esfuerzos por simplificar mi vida en todos los ámbitos, seguramente con muy poco éxito en la mayoría de ellos. Me dejo envolver por este mundo a la velocidad de la luz y sin venir a cuento, de repente, tropiezo con la historia de un banco, podría ser uno cualquiera, y es curioso porque sin decirme ni una sola palabra me lo está mostrando todo. Y me siento tan estúpido que vuelvo a pensar que los humanos nos complicamos demasiado.