Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas…

Años 60, número 57# de Tales of suspense, Stan Lee y Don Heck están dale que te pego en la Casa de las Ideas buscando una nueva amenaza para Iron Man. Finalmente, se lleva el gato al agua Hawkeye, un excelente arquero (cómplice de la Viuda Negra) con talento y carisma suficiente, como para pasar de villano a héroe sin despeinarse y formar parte en números sucesivos de Los Vengadores. Por aquella época una buena idea era como un cerdo: se aprovechaba todo. En honor a la verdad, el personaje de Clint Barton aka Ojo de Halcón no era más que una copia trasnochada y temeraria de Green Arrow¸ el Flecha Verde de DC Comics, (que ya llevaba dos décadas lanzando sus flechas de amor a diestro y siniestro), pero el muchacho cayó simpático y los trenes en el mundo de los cómics sólo pasan una vez. Desde entonces, ha sido uno de los secundarios de lujo del Universo Marvel.

Vale… esto pinta mal

Cuando allá por 2012 se hizo pública la intención de la Marvel de sacar una serie regular sobre uno de Los Vengadores, que no formaba parte de la Santísima Trinidad, o sea, Iron man, Thor y Capitán América, más de uno se llevó las manos a la cabeza o simplemente sonrió con desgana frotándose las manos y cogiendo impulso para arrear el golpe de gracia. Motivos no faltaban, hasta la historia que hoy nos ocupa, los resultados de todas estas series han sido mediocres. Imaginaos la sorpresa cuando Matt Fraction y David Aja nos presentaron esta serie dedicada a Ojo de Halcón. Un producto innovador, fresco y talentoso que unió a crítica y público en un sonoro reconocimiento. El trabajo de ambos artistas, que ya habían coincidido en la serie de Iron Fist (Puño de Hierro), resultó una combinación perfecta entre ingeniosos diálogos y un magnífico desarrollo de personajes.

En este segundo volumen de la obra que os presentamos hoy, (a pesar de que se ha bajado ligeramente el listón), continúan las aventuras en solitario de Ojo de Halcón, donde Matt Fraction sigue explorando la vida privada del arquero entre misión y misión de Los Vengadores. Suspense, líos de faldas y algún que otro nuevo personaje en lo que se ha convertido por derecho propio en una de las mejores series Marvel actuales. En esta ocasión, Fraction vuelve a contar con David Aja (más le vale si quiere seguir estirando el chicle) y le acompañan Francesco Francavilla y el canario Javier Pulido.

Para curiosos y reticentes: En estas nuevas aventuras, observamos que el éxito de la serie no ha alterado en absoluto el contrato implícito de sus autores, o sea, algo así como hacer en todo momento lo que les viene en gana. Entre otras cosas, porque a excepción de la presión autoimpuesta por la buena acogida y premios obtenidos con el primer volumen (optaban a los 5 premios principales tanto en Eisner como en Harvey y Aja se llevó los dos Eisners a mejor Dibujante y mejor Portadista y un Harvey a mejor Portadista. Fraction no tuvo tanta suerte), no tienen nada que perder. Así pues, tanto a nivel de planteamientos de la trama como de ejecución gráfica, nos encontramos con elementos innovadores (o al menos, poco usuales). Es el caso de 5 de los capítulos, en los que la trama apenas avanza pero se nos muestra, a través de diferentes personajes, (incluido Fortu, el perro pizzero) todas las elipsis a las que estamos acostumbrados. Por no mencionar el dibujo de David Aja, que suma a la perfección narrativa, diseño y referencias a la cultura popular actual.

Aviso: el que se espere un cómic superheróico al uso, posiblemente quede decepcionado. Este tebeo va mucho más allá y juega con elementos que van desde la sit com televisiva al videojuego, pasando por la novela negra y la peli de acción.

Edición Original: 100% Marvel. Ojo de Halcón 2. Pequeños aciertos.

Editorial: Panini Comics

Guión: Matt Fraction

Dibujo: David Aja, Steve Lieber, Francesco Francavilla y Javier Pulido.

Formato: Libro con solapas, 160 págs. Color

Precio: 14,50 €