La ciudad prodigiosa

El fenómeno de los antihéroes nace fundamentalmente a raíz de la publicación en 1986 de un título: Watchmen, una obra considerada por muchos como el mejor cómic de todos los tiempos, y de la que esperamos tener pronto lista una reseña. El caso es que la influencia de la obra de Alan Moore fue tal que, a partir de su publicación, los superhéroes empezaron a cambiar. Se volvieron más oscuros, con actitudes que rozaban el fascismo y con unos valores morales muy alejados de los que habían marcado las Edades de Oro y Plata... Una degradación del género heróico que por supuesto también se habría de superar, aunque desde entonces no hayan dejado de salir títulos y colecciones que exploran esa vía. El encargado de volver a lustrar el género resultó ser Kurt Busiek , que junto al ilustrador Alex Ross , creó la miniserie Marvels. Un título que revitalizó el género aportando un nuevo punto de vista: la del ciudadano de a pie que convive día a día con los superhéroes. De esta forma se conseguía identificar al lector con ese personaje que protagonizaba la historia y volvía a maravillarse al contemplar a esos súper humanos. Pero si hay un título que representa como ninguno esa vuelta a la luz del género, y esas nuevas fórmulas narrativas es, sin lugar a dudas, esta serie que os traemos hoy: Astro City

Y es que pese al éxito que estaban cosechando con Marvels, Kurt Busiek y Alex Ross comprendieron pronto que trabajar con personajes ya existentes, y propiedad de las grandes editoriales, limitaba las posibilidades creativas que les abría la nueva perspectiva que habían introducido en las historias de súper héroes. De esta forma decidieron buscar un sello independiente que les permitiera mantener la libertad creativa y el control sobre sus propios personajes. Así fue como llegaron a un acuerdo con la editorial WildStorm para publicar, bajo el sello de Homage Comics, los primeros números de Astro City en agosto de 1995.

Astro City es el nombre de la ciudad ficticia estadounidense donde se centran la mayoría de las historias de esta serie, que si por algo se caracteriza, es por ser una gran obra coral. De esta forma los autores van dando voz a muchos de sus habitantes, tanto súper héroes como personas normales, que dan su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en la ciudad. Desde las aventuras de Samaritano y Victoria Alada (dos de los héroes que forman La Guardia de Honor, encargada de proteger la ciudad) hasta el día a día de una “telefonista” bastante especial, pasando por la visión de un villano o criminal común.

Este es uno de los principales atractivos de la obra de Busiek, ver cómo reaccionan los distintos personajes a las situaciones que se encuentran en su día a día, lo que permite al guionista unas posibilidades creativas y narrativas amplísimas. De esta forma y a lo largo de los años, los lectores han podido ver -por ejemplo- cómo Samaritano reflexiona sobre el hecho de que estar volando de un lado a otro para salvar a personas en peligro apenas le permite disfrutar de la propia sensación de volar; o cómo un supervillano se esfuerza por rehacer su vida lejos de la tierra; o cómo le cambia la vida a una chica normal que responde a una oferta de trabajo que encuentra en el periódico, y que resulta ser de lo más especial...

En Puertas Abiertas Busiek vuelve a jugar con este tipo de narración, y además incorpora un nuevo personaje que interpela directamente al lector. Se trata de El Perturbado, un muchacho que como su propio nombre indica, no es que esté muy bien de la cabeza. Eso sí, resulta muy interesante como recurso narrativo ya que se trata de un personaje que anima constantemente al lector a implicarse en la historia, que en este caso parte del momento en el que aparecen unas gigantescas puertas extraterrestres en medio de la bahía de la ciudad... Ésta es la trama principal pero, tal y como hemos dicho, las que más nos gustan son las que ya caracterizan ésta saga: las secundarias. En este caso seguimos los primeros pasos de una chica en su nuevo trabajo: teleoperadora de La Guardia de Honor; está también una señora mayor con poderes telequinéticos que sin embargo prefiere no utilizarlos para combatir el mal, y un miembro del sindicato de estibadores que no se le ocurre otra cosa que tratar de extorsionar al inquilino de esas enormes puertas que habían aparecido en medio de la bahía de la ciudad.

Como hemos dicho al principio, Astro City comenzó a publicarse en 1995, y en esa primera etapa se estuvo publicando hasta 2010, con una serie regular y varios especiales. Durante todos estos años su influencia ha sido notable en multitud de títulos y autores. Mark Millar, por ejemplo, recupera esa mirada ingenua y asombrada por el mundo súper en dos de sus títulos: 1985 y Superior.

Este Puertas Abiertas supone el regreso de esa serie original -se publicó originalmente en 2013- y hay que decir que mantiene todos los elementos que le hicieron triunfar en esa primera etapa. Además parece que tendremos título durante un tiempo por varias razones: primero porque ahora está editada bajo el sello Vertigo de DC, y segundo porque algunas de las historias y personajes que se apuntan en este Puertas abiertas quedan (valga la redundancia) abiertas.

Con todo esto desde aquí solo podemos animaros a que crucéis estas puertas que en España ha habierto ECC Ediciones, y que os dejéis llevar por este maravilloso mundo creado por Busiek y Anderson. Además en esta edición podréis disfrutar de las maravillosas portadas dibujadas por Alex Ross para los números publicados en Estados Unidos. Como dice Jero Piñeiro en el comentario que incluye esta edición: “Bienvenido a Astro City, querido lector. Bienvenido a la mayor carta de amor a los superhéroes de los últimos 20 años”. Lo dicho: ¡a disfrutar!.

Edición Original: Astro City núms. 1 a 6 USA

Editorial: ECC Ediciones

Guión: Kurt Busiek

Dibujo: Brent Anderson

Formato: Cartoné, 160 págs. Color

Precio: 16,95 €