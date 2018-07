Bizarro no significa raro

A estas alturas nadie debería sorprenderse ante una afirmación como la anterior. Por supuesto, es sólo una opinión pero más que justificada. Las historias niponas podrán o no satisfacer sus expectativas, mantener en mayor o menor grado la tensión de la trama o incluso le podrá o no gustar su dibujo. De lo que no me cabe la menor duda es que esa primera premisa le enganchará. Cinco, diez páginas a lo sumo y para entonces, ya será demasiado tarde y me pueden decir misa si quieren. Imaginen a un tipo de lo más corriente, al que secuestran, encierran durante años y culpan del brutal asesinato de su mujer. Un día es liberado y recibe la llamada de un extraño que le informa que tiene 5 días para descubrir quién y por qué le ha torturado de esa manera; Ahora, imagínense en un apartamento donde sólo hay una esfera negra gigante y poco a poco, de la nada, aparecen diferentes personas que se suponía estaban a punto de morir. En ese peculiar purgatorio, sólo sobrevivirá quien cumpla las órdenes de la gran esfera y creedme, más de uno preferiría no tener esa segunda oportunidad; O por qué no, imaginen a un niño con rabo de mono que recorre el mundo buscando siete bolas mágicas, si consigue reunirlas, un dragón cumplirá cualquiera de sus deseos… ¿Éste les suena, un poco más, no? Permítanme que me descojone de Lost.

El autor del manga del que hoy hablamos es Junji Ito (Prefectura de Gifu, Japón, 1963) reconocido mangaka de terror con una más que prolífica obra, de la que destacamos, por ser las únicas publicadas en nuestro país: Uzumaki, Tomie o su última creación Black Paradox (también en ECC). Este dentista con aspiraciones, decidió apostarlo todo al negro cuando allá por 1987 uno de sus relatos recibió una mención honorífica en el Premio Kazuo Umezu (famoso mangaka especializado en terror e ídolo del joven Ito). Pasó gran parte de los 90 intercambiando instrumentos de exploración y cirugía dental con pinceles y lápices de colores hasta que por fin consiguió el reconocimiento que anhelaba (y merece). Sus obras han sido adaptadas al anime incrementando aún más su éxito. Pueden ver cualquiera de ellas en Youtube. En cuanto a su estilo e influencias, Ito, nos presenta un ambiente opresivo, asfixiante en ocasiones, con unos personajes paranoicamente atraídos por lo desconocido. La idea que sobrevuela toda su obra sería algo así como que el mal está a la vuelta de la esquina y no hay escapatoria alguna. Muy en la línea de su admirado Umezu, Lovecraft o el Shintaro Kago más delirante, no faltan a la cita, seres monstruosos o humanos mutados monstruosamente, todo ello muy macabro, grotesco o bizarre. Por cierto, aprovecho para aclarar que bizarro, en castellano, según indica la RAE significa valiente, no extraño, como suele ser la acepción más empleada por los medios. Por calco semántico del inglés y del francés, en donde bizarre sí que significa eso, mal empleamos este adjetivo.

Bueno, una vez calmado el listillo repelente que llevo dentro, la historia de Gyo arranca con Tadashi y Kaori de vacaciones en las paradisíacas costas de Okinawa cuando, de repente, son atacados por un pez con patas arácnidas en su propia casa. Lo realmente preocupante es el horrible hedor que desprende y que lo envuelve todo. Poco a poco, serán testigos de la invasión de todo Tokio por estas extrañas criaturas marinas… con patas.

Edición Original: GYO (vol.1 y 2).

Editorial: ECC Cómics

Dibujo y Guión: Junji Ito

Formato: Rustica, 200 págs. B/N

Precio: 7,95 € (ud.)