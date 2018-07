Batman en Barcelona, Déu n’hi do!

El Caballero del Dragón fue una edición especial que se publicó coincidiendo con el Salón Internacional del Cómic de Barcelona en 2009. La edición se publicó en Estados Unidos, España e Italia el mismo día y además en nuestro país lo hizo tanto en castellano como en catalán. Un esfuerzo editorial que centra la acción en la Ciudad Condal y que sirvió en su momento para reconocer el peso, cada vez mayor, de su salón del cómic.

Lo cierto es que no son muchas las ocasiones en las que Batman sale fuera de Gotham para resolver un caso... Más allá de Metrópolis, las veces en las que El Caballero Oscuro ha combatido el crimen en “el extranjero” han sido escasas, así que ésta es una oportunidad maravillosa de ver cómo se desenvuelve nuestro héroe fuera de su espacio natural y también, de ver reflejada en el cómic una de nuestras ciudades más universales.

Porque ése es el interés que tiene éste cómic. No engañamos a nadie cuando decimos que el guión es más bien flojete, tirando a malo, y que la historia es simplemente una excusa para que Batman pueda darse un garbeo por los lugares más característicos e icónicos de Barcelona. Por las -pocas- páginas de este cómic vemos desfilar la Casa Batlló, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Hospital de Sant Pau, la Rambla y por supuesto La Sagrada Familia. Y qué quieren que le diga, uno que conoce y ama esa ciudad pues se emociona al verla reflejada en un cómic de Batman.

La historia como decimos no tiene nada de especial. El guionista manda a Batman a Barcelona persiguiendo a Killer Croc, que según le ha contado el Espantapájaros se ha ido a la ciudad condal convencido de que es la reencarnación del dragón asesinado por Sant Jordi en la mitología catalana (y aragonesa, he de añadir). De esta forma nuestro Caballero Oscuro aterriza en Barcelona para protagonizar de nuevo las aventuras de aquel otro caballero que siglos atrás acabó con la amenaza del dragón. Eso sí, según nos cuentan ésta no es la primera visita de Batman a la Ciudad Condal, tal y como muestra el hecho de que Bruce Wayne ya tiene una “amiga” en la ciudad (Cristina Llanero) y una mini batcueva bajo el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En todo caso, la historia es intrascendente ya que sirve como excusa para contar la leyenda de Sant Jordi y también las tradiciones catalanas, ya que la lucha final entre Batman y Croc tiene lugar el 23 de abril en plena Rambla, que está llena de parejas intercambiando flores por libros.

En cuanto al apartado gráfico, aunque no es de lo mejor que hemos visto, sí que hay que decir que el español David Olmos consigue retratar a la perfección Barcelona, dándole ese toque oscuro y gótico que hace que Batman encaje. Un trabajo complementado por las tintas de la también española Marta Martínez. Sus colores en ocasiones pecan de ser demasiado “planos”, pero crean la atmósfera necesaria para el desarrollo de la historia.

En definitiva, este es un cómic que no pasará a la historia por su excelente guión ni por sus destacados dibujos, pero que aun así no debe faltar en tu estantería por varias razones. Primero, porque si eres fan de Batman ésta es la única ocasión de verle correteando por una de nuestras ciudades. Segundo, porque si te gusta Barcelona, vas a disfrutar reconociendo los distintos escenarios donde se centra la (pobre) trama. Y por último, porque tiene un precio de 6,95€; así que si el finde te dejas de tomar una de esas copas, podrás tener esta obra en tu estantería para siempre.

Edición Original: Batman: Barcelona.

Editorial: ECC Ediciones

Guión: Mark Waid

Dibujo: Diego Olmos, Marta Martínez

Formato: Cartoné, 48 págs. Color

Precio: 6,95 €