Calp celebra sus Moros y Cristianos: historia, espectáculo y devoción bajo la mirada del Peñón de Ifach

Del 17 al 22 de octubre, la ciudad vive intensamente unos días que combinan devoción religiosa, recreaciones históricas y espectaculares desfiles, en un ambiente donde se entrelazan tradición, espectáculo y sentimiento comunitario: sus Moros y Cristianos.

Raíces históricas: de 1744 a la actualidad

El origen de estas fiestas se remonta al 22 de octubre de 1744, cuando siete galeotas barbarescas desembarcaron en las playas calpinas, sembrando el miedo entre la población. De aquel episodio nacen la representación del Desembarco y del Miracle, núcleo emocional de la fiesta.

El impulso moderno llegó en 1976, cuando un grupo de vecinos organizó los primeros desfiles con dos escuadras masculinas y una femenina. Un año más tarde se fundó la Asociación de Moros y Cristianos Santíssim Crist de la Suor, y se crearon las primeras filaes. Con el tiempo, los actos se consolidaron con la incorporación de elementos como el castillo, el himno oficial, el parlamento y los personajes de Moncófar y Caragol, figuras imprescindibles hoy en día.

Los actos que marcan la fiesta

Entrada de Bandas y Pregón

La fiesta arranca con la Entrada de Bandas, donde todas las agrupaciones musicales recorren las calles desde la Plaça Colón hasta la Plaça Major. Allí se pronuncia el pregón y se celebra la izada de estandartes, junto a la ofrenda de cirios en la Iglesia Virgen de las Nieves.

La Gran Entrada Mora y Cristiana

Considerado el acto estrella, el desfile transforma la avenida Gabriel Miró en un río de música, color y emoción. Las filaes exhiben trajes espectaculares, carrozas, boatos, coreografías y efectos visuales. Capitanes, alféreces y la abanderada culminan un año entero de trabajo. Es un espectáculo que atrae a miles de visitantes.

El Desembarco

Uno de los momentos más impactantes. En la playa del Arenal, barcazas con tropas moras parten desde el puerto pesquero y alcanzan la orilla, donde los cristianos les esperan con arcabuces. Tras un parlamento entre embajadores, estalla la batalla. La victoria inicial es para los moros, que avanzan hacia el casco urbano.

El Miracle

Acto único en Calp. Niños y niñas gritan “Foc en Ifac, moros a la costa!”. Moncófar traiciona a los cristianos y se alía con los moros, pero el Cristo de la Suor interviene: Caragol cierra las puertas del Portalet y salva la ciudad. La representación, emotiva y teatral, concluye con la caída de Moncófar a los pies del Cristo iluminado.

Misa de Campaña y Procesión

El 22 de octubre, día grande de las fiestas, se celebra la Misa de Campaña en la Plaça Major. Por la tarde, la solemne procesión recorre las calles del casco antiguo. El momento más esperado llega con la entrada del Cristo a la parroquia entre vítores y salvas de cohetes.

Mucho más que una fiesta: identidad, comunidad y turismo

Los Moros y Cristianos de Calp son el reflejo de una identidad colectiva. Miles de calpinos organizados en filaes participan en un año de intensa preparación: trajes, música, logística… todo con un fin común: engrandecer la fiesta.

Además, las fiestas tienen un impacto directo en la economía local: hoteles, restaurantes y comercios se llenan de visitantes. La fusión entre cultura, historia y espectáculo convierte a estas fiestas en un auténtico motor turístico en la Costa Blanca.

Bajo la mirada del Peñón de Ifach, octubre se convierte en un mes para revivir un pasado de batallas y milagros. Pero también en una oportunidad para reafirmar el presente como un pueblo unido, orgulloso de sus raíces.

Una cita imprescindible para quienes buscan emoción, tradición y cultura mediterránea en estado puro.

ℹ️ Más información en morosycristianos.calpe.es

Programación Moros y Cristianos de Calp 2025