'As bestas' y 'Cinco lobitos' brillan por igual en los Premios Feroz

La película 'As bestas', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y 'Cinco lobitos', de la vizcaína Alauda Ruíz de Azúa, han sido las vencedoras de la décima edición de los Premios Feroz, al alzarse cada una con tres estatuillas en una gala anoche muy reñida en la que también ha brillado las series 'La ruta' y 'No me gusta conducir', cada una con tres premios.

Pedro Almodóvar, Feroz de Honor

Esta edición, celebrada de nuevo en Zaragoza, ha estado marcada por la numerosa presencia femenina y por el homenaje con el Premio Feroz de Honor al cineasta internacional Pedro Almodóvar, que suma en su carrera veintidós largometrajes, dos cortometrajes, dos Oscar, un Ariel y numerosos Goya.

Julieta Serrano, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Bibiana Fernández, Leonor Watling y Milena Smit han subido al escenario para realizar un viaje en el recuerdo y trabajo del director manchego por su "mirada sabia, exigente y gamberra".

"En estos premios uno se siente de dos modos, y uno de ellos es muy frágil. Mi filmografía ha estado marcada por haber tenido una madre manchega con una cultura basada en la supervivencia y la falta de prejuicios a la hora de tener iniciativas", ha compartido en su discurso, en el que se ha emocionado y ha admitido que "el cine muchas veces es la mejor terapia y el mejor reflejo de tu futuro".

Pedro Almodóvar también ha querido hacer un alegato en defensa de la sanidad pública de España: "Los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos independientemente de que algunos tengamos la oportunidad de acudir a la sanidad privada. Este aplauso es por los sanitarios a los que aplaudíamos durante la pandemia. Lo que están viviendo pone en peligro uno de nuestros pilares de nuestra sociedad".

Carla Simón, Mejor directora por 'Alcarràs'

El Premio Feroz a 'Mejor película de comedia' se ha otorgado a 'Competencia oficial' de los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, una mirada a la industria cinematográfica con un reparto como Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez.

No obstante, la película de drama que se ha alzado con el Feroz ha sido 'As bestas', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, coguionizada por la aragonesa Isabel Peña y que narra un conflicto en el mundo rural.

La directora catalana Carla Simón ha levantado su estatuilla de 'Mejor dirección' y ha agradecido a la prensa que se siga hablando de 'Alcarràs', ya que a pesar de haber sido estrenada hace casi un año se sigue informando de ella.

"¡Qué año más bonito de cine español!", ha dicho la cineasta, que ha reclamado "más dinero para hacer cine" y ha reconocido que la cinta que firma "fue difícil de escribir y de rodar, pero que ha merecido mucho la pena".

En una gala en la que se ha criticado que "las películas dirigidas por mujeres recibieron la mitad de financiación que las realizadas por hombres", el 'Mejor Guion' ha ido a parar a Alauda Ruiz de Azúa por su ópera prima 'Cinco lobitos'.

Los 'Globos de oro españoles'

Los conocidos como 'Globos de oro españoles' han reconocido como 'Mejor actor protagonista' a Nacho Sánchez por 'Mantícora', que ha dedicado el galardón a "un equipo humano absolutamente increíble", con la sensación de que es "irreal" que haya sido elegido frente a sus compañeros nominados, entre los que se encontraban Karra Elejalde, Miguel Herrán o Luis Tosar.

Laia Costa ha sido a ojos de los críticos la 'Mejor actriz protagonista' por su papel de madre en 'Cinco lobitos', un proyecto que ha agradecido enormemente a su directora: "Sentí que había todo un mundo por explorar allí, así que Alauda, todo lo que está ocurriendo es tuyo".

Los agradecimientos a los directores han venido de la mano de los mejores actores de reparto en una película. Luis Zahera ha agradecido poder grabar un 'western' con 'As bestas', mientras que Susi Sánchez ha aplaudido la oportunidad de interpretar un personaje "con una curva dramática y mucha hondura" en 'Cinco lobitos'.

En el capítulo de series, el mejor audiovisual dramático ha sido para 'La ruta', de Borja Soler, y de los productores Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla, que trata de romper con los prejuicios acerca de esa época y del movimiento alrededor del 'bakalao'.

Y en humor, los críticos han destacado 'No me gusta conducir', producida por Jose Skaf, Guillermo Farré, Nahikari Ipiña y Borja Cobeaga, que es además el director y guionista de este audiovisual que narra en clave de humor la experiencia de "sacarse el carné".

El premio a 'Mejor actor de reparto en serie' ha recaído en el actor de 'No me gusta conducir' David Lorente, quien ha "repartido" su reconocimiento con todo el equipo; mientras que la mejor intérprete femenina ha sido Patricia López Arnaiz por 'Intimidad', donde ha interpretado a un personaje que "le ha hecho sufrir por su situación dolorosa, pero extraordinario".

Juan Diego Botto ha querido compartir con sus compañeros de nominación el premio de 'Mejor actor' por la serie 'No me gusta conducir', una historia que "va mucho más allá de lo evidente". Claudia Salas, que acudía por primera vez a los Feroz, se ha subido al escenario por su papel protagonista en 'La ruta', disfrutando el reconocimiento de estar "entre actrices de esta talla".

La antesala de los Goya

Los premios que sirven de antesala para los Goya han reconocido como 'Mejor Banda Sonora Original' a Oliver Arson por 'As bestas'. Del mismo modo, el 'Mejor cartel' lo ha firmado Carlos Vermut por 'Mantícora' y el 'Mejor tráiler' la aragonesa Marta Longás por 'Cerdita'.

El Premio Feroz Arrebato, que ensalza lo mejor del cine independiente y los documentales del año, ha ido a parar en la categoría de No Ficción a 'La visita y un jardín secreto', de Irene M. Borrego, con un proyecto que le ha ayudado a comprender que la fragilidad es una virtud.

Mientras, la estatuilla de Ficción ha recaído en 'La piedad', de Eduardo Casanova, que ha subido al escenario visiblemente sorprendido y emocionado: "Tenía clarísimo que no me lo iban a dar a mí".