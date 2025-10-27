Arturo Pérez-Reverte, sobre el premio Planeta de Juan del Val: "Se pretende vender mucho"

Nos faltaba la opinión de Arturo Pérez- Reverte. Desde que el pasado 15 de octubre conocimos que Juan del Val era el ganador del Premio Planeta 2025 se han sucedido las felicitaciones al escritor, pero también las críticas por tratarse de una de las caras más mediáticas gracias a su participación en las tertulias televisivas en 'El Hormiguero'.

El propio Juan del Val declaró horas después de recoger el Planeta que "se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual" y, ante el aluvión de titulares derivados de la elección que ha hecho este año el jurado del prestigioso galardón, el escritor restó importancia a las críticas asumiendo que es un riesgo que corres cuando estás expuesto a una situación así. "No eres responsable del calificativo que te dan en un titular, yo lo asumo y con deportividad", le confesó a Alsina en 'Más de uno'.

Juan del Val, cuya novela ganadora del Planeta saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre, ha insistido estos días en recordar que el premio se da a una novela que no ha salido y que por tanto de momento no se puede criticar este libro.

Reverte se pronuncia

Ante tanta polémica y crítica, había cierta expectación por conocer especialmente la opinión de otros escritores, Arturo Pérez- Reverte. El autor de la saga del 'Capital Alatriste', cuyas publicaciones en redes sociales suelen generar enorme repercusión, ha sido claro a la hora de valorar el premiado de este año.

En una publicación en su cuenta de X, Reverte explica que "el Planeta no es un premio que se gane o se pierda. Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho. Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar. Cada editor hace las promociones como le parece adecuado".

Reverte enmarca la elección del ganador en la estrategia de promoción de la editorial y entiende que no hay nada que objetar si desde ese punto de vista se analiza la decisión del jurado. Con esta reflexión queda zanjado para él el debate en torno a este asunto, aunque no para sus seguidores que han reaccionado con sus comentarios a esta última publicación.