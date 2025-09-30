Con motivo del 50º aniversario del 'Día internacional de la música', proclamado por la UNESCO en 1975 para fomentar la diversidad cultural y el diálogo intercultural a través de la música, la Asociación

Española de Radiodifusión Comercial (AERC) subraya el papel fundamental que la radio musical desempeña como agente cultural, prescriptora de tendencias y plataforma de apoyo continuo a la industria musical.

La radio, la gran aliada de la música

La música es un lenguaje universal que une a personas de todas las culturas, edades y religiones. Este día, que se celebra cada 1 de octubre, es una oportunidad para reflexionar sobre su valor social y emocional, y para reconocer a quienes contribuyen a su desarrollo y difusión. En ese contexto, la AERC publica el manifiesto 'El valor de la Radio para la Música', un texto que recoge el compromiso histórico y presente de las cadenas de Radio Comercial con el impulso del talento artístico, la producción independiente, y la divulgación musical en toda su diversidad.

"La radio musical es una ventana abierta entre la comunicación, la creación, los derechos, el arte y la sociedad. Es comunidad, es descubrimiento, es una banda sonora que acompaña a generaciones", afirma el texto.

Las cadenas de radio integradas en la AERC, entre ellas Onda Cero, prescriben talento, promocionan nuevos lanzamientos, apoyan a artistas consolidados y emergentes, y generan valor constante a través de formatos innovadores: desde programas temáticos y listas de éxitos hasta pódcast, emisiones en streaming, etc.

En un entorno mediático marcado por la fragmentación de audiencias, la radio sigue ofreciendo una relación directa, confiable y emocional con la música, y lo hace desde un compromiso con la calidad, la continuidad y la pluralidad de voces y estilos.

Historia de una fecha señalada

La música está tan profundamente arraigada en la vida de las personas, que a lo largo del año encontramos distintas fechas señaladas en el calendario dedicadas a su celebración y a sus protagonistas. El 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, Europa conmemora el 'Día de la música', evocando incluso las antiguas Saturnales romanas, en una suerte de festividad popular, abierta y celebrativa: unas Saturnales de la música. Más adelante, el 22 de noviembre, tiene lugar el 'Día del músico', en honor a Santa Cecilia, proclamada patrona de los músicos, aunque según algunos estudios dicha proclamación pudo deberse a un error de traducción en la hagiografía de la santa... pero esa es otra historia.

Entre todas esas fechas destaca el 1 de octubre, día en que en 1975, por iniciativa del violinista y director de orquesta Yehudi Menuhin, el Consejo Internacional de la Música (IMC), organismo creado en 1949 por la UNESCO, proclamó el 'Día internacional de la música'. Menuhin, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1997, impulsó esta efeméride con el objetivo de promover el arte musical entre todos los sectores de la sociedad, y de fomentar los ideales de paz, diálogo y amistad entre los pueblos a través de la música. Desde entonces, cada 1 de octubre el mundo celebra el poder de la músicacomo lenguaje universal, fuente de cultura y vehículo de cohesión social.

Un compromiso con la música

Desde la AERC invitan a profesionales del sector musical, creadores, sellos discográficos, instituciones culturales y oyentes a sumarse a esta celebración y a reflexionar, juntos, sobre el papel insustituible de la radio musical como vehículo cultural, artístico y social y a compartir el valor de la Música desde las ondas, los micrófonos y las playlists que nacen en la radio.