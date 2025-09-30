Tres producciones de Onda Cero Podcast, finalistas en los Premios Podcast Days

Onda Cero Podcast vuelve a situarse entre los grandes referentes del audio en español al lograr varias nominaciones en los Premios Podcast Days 2025, los galardones independientes más prestigiosos del sector que reconocen la excelencia técnica y creativa en 16 categorías.

En esta edición, que se celebrará este jueves y viernes en Madrid, las producciones de Onda Cero Podcast compiten en tres apartados clave. La segunda temporada del thriller de ciencia ficción ‘Retornados’, de Julio Rojas en colaboración con MrPeaks, aspira al premio a Mejor Producción; ‘Anglés, historia de una fuga’ es finalista en la categoría de Mejor Podcast Narrativo; y ‘Operación Viuda Negra’, un true crime de Manu Marlasca, opta al galardón de Podcast Revelación.

El jurado, integrado por profesionales del sector, valorará aspectos como el guion, la interpretación vocal, el diseño sonoro y la innovación. Con estas nominaciones, Onda Cero Podcast consolida su liderazgo en la ficción sonora y el podcast narrativo en español.

Madrid, capital del podcast en español

Los Premios Podcast Days se entregarán en el marco de la sexta edición de Podcast Days, el mayor encuentro del sector en España, que este año se celebra en el Espacio Movistar bajo el lema “Escuchar para cambiarlo todo”.

Durante dos jornadas, más de 500 profesionales y 35 ponentes nacionales e internacionales participarán en talleres, mesas redondas y sesiones de formación en torno al futuro del audio, el podcast y el audiolibro. Entre los invitados internacionales destacan Eric Nuzum (NPR, Magnificent Noise), Lina Misitzis (Wondery, Pulitzer), Fernanda Estrada (Sonoro), Sam Sethi (medios de voz) o Alega Davies (consultora en narrativas sonoras).

Además, el encuentro refuerza este año su carácter internacional, con un foco especial en la colaboración hispano-mexicana, y contará con la presencia de algunas de las principales plataformas de audio.

Un referente del sector

Atresmedia Radio se ha consolidado como un auténtico motor de la industria del audio en España. No en balde, Onda Cero Podcast es el medio que más producciones originales estrenó en el pasado año. Las tres nominaciones para los Premios Podcast Days son el reflejo del extraordinario nivel que alcanzan nuestros productos de audio originales.