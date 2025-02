'Sueños de libertad' cumple un año en Antena 3 arrasando: líder absoluta y la serie más vista de la TV

'Sueños de libertad', la serie más vista de la televisión, cumple un año de emisión en Antena 3 haciendo historia de la ficción en España. La serie diaria celebra su aniversario este martes, 25 de febrero, en las tardes de la cadena de Atresmedia demostrando ser un éxito absoluto, que tiene conquistada a la audiencia día tras día y desde su estreno.

'Sueños de libertad' lidera prácticamente en la totalidad de sus emisiones con una media del 13,2% de share medio, más de 1,2 M de espectadores y 2.066.000 espectadores únicos desde su exitoso estreno en febrero de este año. La serie de Antena 3 ha demostrado ser una apisonadora, aventajando en su franja a sus dos rivales más cercanos en +4,3 y +5,5 puntos, respectivamente.

Además, 'Sueños de libertad' ha supuesto también una mejora en dicha franja para Antena 3, ya que crece +2,3 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior. La serie diaria de Antena 3 es también líder y la opción favorita en absolutamente todos los targets de edad, destacando sobre todo en mujeres con un gran 16% de share. En jóvenes también funciona muy bien con una cuota de más de 11 puntos. Lidera también en prácticamente todas las comunidades autónomas del país, alcanzando enormes datos en Murcia (19,8%), Castilla y León (19,1%), Valencia (15,9%), Castilla-La Mancha (15,6%) o Andalucía (14,5%).

Los espectadores no fallan a su cita diaria con 'Sueños de libertad' en Antena 3, que puede verse de lunes a viernes a las 15:45 h y también está disponible en atresplayer. Fuera de España, ‘Sueños de libertad’ puede verse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional. 'Sueños de libertad' está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Alejandro Albarracín, Arturo Querejeta, Pepa Aniorte, Ana Labordeta y Amanda Cárdenas completan el reparto de la serie.

‘Sueños de libertad’ es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García y Jaume Banacolocha son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, y Joan Noguera es coproductor ejecutivo y director de la misma. Eduardo Casanova, Gonzalo Baz, Eva Norverto, Diego Lesmes, Asier Aizpuru y Kiko Ruiz Claverol serán directores capitulares de la serie. Beatriz Duque y Verónica Viñé son las responsables de la adaptación. Coordinado por Eulalia Carrillo, el guion corre a cargo de Roberto Goñi, Almudena Vázquez, Julia Altares, Ignacio Pérez de la Paz, Antonio Hernández, Fede Muñoz, Bárbara Alpuente y Ana Muñiz. Guillermo Escobedo será el guionista en plató. Nuria Hernández y Marta Creus firman la dirección de Producción y Marcelo Pacheco la dirección de Arte. Berto Brezo es el encargado del Vestuario, mientras que Maquillaje y Peluquería están dirigidos por Ainize Arrieta.

Grandes emociones

La familia De la Reina está rota. Ya no luchan ni por aparentar ser ese idílico y ejemplar clan que han sido siempre. Andrés sale de la cárcel después de conseguir esquivar una nueva estrategia de Jesús para librarse de él. Mientras tanto, Begoña lucha porque su relación con Andrés salga adelante, pero no moverá ficha si no es de la mano de Julia, algo que Jesús nunca permitirá. María está desesperada por intentar que su relación con Andrés se recomponga a pesar de todo, y cometerá un grave error que hará que todo salte por los aires.

Tras ser relevada de su puesto de directora, Marta continúa su idilio con Fina, y con Pelayo como mayor confidente, que les está ayudando a esconder su relación. Pero se encuentra una traba en el camino: su madre. La relación entre los Merino y los De la Reina sigue muy tirante, pese a ser de la misma sangre. Sobre todo con Jesús, que no concibe que pueda haber buena relación con ellos y tampoco hará por encontrar una buena sintonía con sus primos, Joaquín y Luis, que no dan su brazo a torcer y seguirán defendiendo lo que creen que es suyo. En las próximas semanas en ‘Sueños de libertad’, ambas familias no volverán a ser las mismas, algo pasará que destruirá por completo el poco cariño y vínculo familiar que les quedaba.

El primer año de Sueños de libertad, en cifras

'Sueños de libertad' es el claro ejemplo de cómo una serie contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la industria audiovisual española. Una serie que no descansa y que muestra, diariamente, su gran rendimiento y su ambición de seguir creando una historia que, desde su primer capítulo, ha conquistado al gran público. Durante este primer año en emisión, la serie ha contado con los mejores profesionales, tanto delante como detrás de las cámaras, capaces de sacar adelante un rodaje a diario, que no cesa y que busca seguir reinventándose y creando nuevas tramas en cada capítulo. A lo largo de estos 365 días, los guionistas de la serie han escrito un total de 3.810 secuencias, que se traducen en 12.600 minutos de grabación.

'Sueños de libertad' ha contado con más de 125 actores y han pasado por sus sets alrededor de 4.300 figurantes, para los cuales se han utilizado cerca de 900 vestimentas diferentes. La ficción se ha rodado en dos grandes platós de grabación en Madrid, que cuentan con diversos escenarios adaptados a las necesidades de cada escena. En total, se han construido 90 decorados diferentes para una serie que, además, cuenta con un gran despliegue en exterior. Con el fin de dotar de realismo las historias que se cuentan y enriquecer el universo de la ficción, ‘Sueños de libertad’ ha llevado su rodaje a diferentes localizaciones naturales de Toledo y Madrid.

Antena 3, las series más vistas

Atresmedia continúa con su férrea apuesta por la ficción española de calidad y variada, un rasgo distintivo y que siempre ha mantenido en su ADN desde el nacimiento de Antena 3, hace más de tres décadas. De esta forma, Atresmedia sigue a la cabeza de la producción de ficción nacional.

Bajo ese modelo de televisión de calidad, diversa y que apuesta por lo local con historias de alcance global, Atresmedia se ha consolidado como un referente de la ficción en español en todo el mundo. Desde hace años, el sello Series Atresmedia ha cosechado el aplauso unánime de crítica y público, logrando con muchas de sus producciones un éxito que ha traspasado fronteras como es el caso de ‘La Casa de Papel’, ganadora de un premio Emmy Internacional, ‘Veneno’, ‘Vis a Vis’, ‘Velvet’ o ‘Alba’.

Un éxito continuado que se extiende hasta nuestros días. Antena 3, cadena líder de la televisión española, reina también en este curso en el terreno de la ficción con los títulos más seguidos. ‘Sueños de libertad’ se alza como la serie más vista de la TV, liderando de forma absoluta en las tardes de Antena 3.