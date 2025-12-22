Sonsoles Ónega salta al audio: las mejores entrevistas de ‘Y ahora Sonsoles’, en Onda Cero Podcast

Onda Cero Podcast suma a su catálogo la versión en audio de las entrevistas que la periodista Sonsoles Ónega realiza en el programa vespertino de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, uno de los espacios más seguidos de la televisión. Este nuevo formato permite al oyente revivir, en cualquier momento y lugar, las conversaciones más personales con algunos de los rostros más reconocidos del panorama nacional.

La primera tanda de episodios incluye entrevistas con figuras del mundo de la música como Pastora Soler, David Bustamante, Ruth Lorenzo, Antonio Orozco, Loquillo, Melody, Miguel Ríos y Los Morancos. También forman parte del catálogo conocidos protagonistas de la televisión, la gastronomía y la cultura como Cristina Pedroche, Martín Berasategui, Joseba Arguiñano, Daniel Guzmán, Jorge Fernández, Vicente Vallés o Mar Flores.

Con esta incorporación, Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por ofrecer contenidos digitales que complementan la experiencia televisiva y se adaptan a los nuevos hábitos de consumo, apostando por el formato podcast como vía para extender la vida de los grandes momentos audiovisuales.

Sonsoles Ónega se ha consolidado como una de las grandes comunicadoras del panorama español. Su trayectoria en televisión y medios escritos, unida a su faceta literaria —ganadora del Premio Planeta 2024—, le ha otorgado una mirada singular a la hora de escuchar, preguntar y conectar con los protagonistas. Su estilo, empático, directo y cercano, convierte cada entrevista en un espacio de confianza, capaz de revelar el lado más humano de sus invitados.

‘Las entrevistas de Sonsoles’ ya están disponibles en la web y la app de Onda Cero, así como en las principales plataformas de audio