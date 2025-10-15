La serie completa ‘Retornados’, ya disponible en Onda Cero Podcast

La espera ha terminado. Ya están disponibles en Onda Cero Podcast los 20 episodios que componen las dos temporadas de ‘Retornados’, la serie de ciencia creada por el escritor y guionista Julio Rojas que se ha convertido en todo un fenómeno del audio.

Con más de tres millones de reproducciones, ‘Retornados’ ha cautivado a la audiencia gracias a una historia electrizante, un ritmo narrativo trepidante y una atmósfera sonora totalmente inmersiva. Ahora, los oyentes pueden sumergirse de principio a fin en este thriller que, por fin, da respuesta a la pregunta ¿Qué pasó en Marte?

Dividida en dos temporadas de diez episodios cada una, la serie está ya disponible en su totalidad a través de la web y la app de Onda Cero. Este lanzamiento supone el broche de oro a una de las producciones más ambiciosas y exitosas del catálogo de Onda Cero Podcast.

Sinopsis de ‘Retornados’

En la primera temporada de ‘Retornados’, la expedición científica ‘Mars Prima’ buscaba en Marte un nuevo hogar para la Humanidad. Tras 254 días, los 136 colonos enviados intentaron huir a la desesperada. Solo volvieron 23. Román es un psicólogo que se ocupa de la reinserción de 3 de estos retornados hasta que un día descubre que sus pacientes ocultan algo.

La segunda temporada del thriller viaja a 200 millones de kilómetros de la Tierra, al planeta rojo, en una misión para rescatar los cuerpos de los colonos malogrados, pero lo que allí encuentran está lejos, muy lejos, de cualquier previsión inicial.

Dirigida por Julio Rojas, Miguel Ángel Expósito y Víctor Blanco, esta producción de Mr. Peaks para Onda Cero Podcast mantiene su ambición técnica y narrativa con un reparto coral que da vida a un mundo sonoro de gran riqueza.

El diseño y la sonorización corren a cargo de Alfonso Sanz y Álex Escutia, que consiguen crear una atmósfera envolvente y cinematográfica, perfecta para una historia que transcurre entre bases militares, paisajes marcianos y pasillos abandonados.

En este sentido, ‘Retornados’ logra un ejercicio de inmersión extraordinario, en el que el oyente queda a merced de una historia cargada de emoción y misterio, en la que la que se debate el futuro de la Humanidad en pleno desarrollo de la era de las inteligencias artificiales