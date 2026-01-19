Rafa Latorre emitirá hoy 'La brújula' de Onda Cero desde Córdoba

El informativo vespertino-nocturno de Onda Cero, La brújula, con Rafa Latorre al frente, se emitirá hoy desde Córdoba para seguir de cerca la evolución y ofrecer la última hora de la catástrofe ferroviaria de Adamuz.

Latorre y su equipo arrancarán esta edición especial de La brújula a las 19.00 h desde el Centro Cívico Poniente de la capital cordobesa, donde las autoridades de Protección Civil están convocando a los familiares de los afectados por el accidente.

La redacción de Onda Cero en Andalucía está movilizada, con Jaime Castilla, director de los informativos regionales, y los periodistas de Onda Cero Córdoba Anabel Cámara, María Luisa Hurtado y Antonio David Jiménez. Reforzarán este operativo Iván Infante en la parte técnica, Guillermo Mendoza y Juancho Fontán.

Además, está desplazada desde la redacción central de Onda Cero en Madrid Sara Iturbide, con la asistencia técnica de José Luis Martínez Vicens.

Además, la totalidad de los efectivos de la redacción central de los Servicios Informativos de Onda Cero mantiene un amplio operativo que está informando minuto a minuto de todo cuanto está ocurriendo y las derivadas de esta tragedia.

La programación regional de Onda Cero, desde Córdoba

Por otro lado, el programa Andalucía en la Onda (14:30 h) y La Brújula de Andalucía (19:20 h), ambos con Jaime Castilla al frente, se emitirán también desde Córdoba para ofrecer una cobertura directa, rigurosa y comprometida con la actualidad.

En momentos como este, la radio de cercanía cobra un valor esencial: Onda Cero se convierte en un canal imprescindible de información de servicio, acompañando a los oyentes con datos contrastados, testimonios en primera persona y la última hora desde el terreno.

Desde el primer minuto de la tragedia, ondacero.es está informando al minuto de cómo está evolucionando la situación en Adamuz, los testimonios de los afectados, las reacciones técnicas y políticas y todo cuanto está ocurriendo.