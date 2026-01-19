TRAGEDIA FERROVIARIA

Rafa Latorre emitirá hoy 'La brújula' de Onda Cero desde Córdoba

El programa informativo de Onda Cero se emitirá esta tarde-noche desde el Centro Cívico Poniente de la capital cordobesa, donde Protección Civil está reuniendo a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.

Última hora del descarrilamiento de tren en Córdoba, en directo: al menos 39 fallecidos y 152 heridos

El vídeo de la Guardia Civil que muestra en una vista aérea cómo ha quedado el lugar del accidente

Todo lo que se sabe del accidente: causas, víctimas mortales, respuesta de Iryo y Renfe...

ondacero.es

Madrid |

Rafa Latorre, director de La brújula/ Onda Cero
Rafa Latorre, director de La brújula | Onda Cero

El informativo vespertino-nocturno de Onda Cero, La brújula, con Rafa Latorre al frente, se emitirá hoy desde Córdoba para seguir de cerca la evolución y ofrecer la última hora de la catástrofe ferroviaria de Adamuz.

Latorre y su equipo arrancarán esta edición especial de La brújula a las 19.00 h desde el Centro Cívico Poniente de la capital cordobesa, donde las autoridades de Protección Civil están convocando a los familiares de los afectados por el accidente.

La redacción de Onda Cero en Andalucía está movilizada, con Jaime Castilla, director de los informativos regionales, y los periodistas de Onda Cero Córdoba Anabel Cámara, María Luisa Hurtado y Antonio David Jiménez. Reforzarán este operativo Iván Infante en la parte técnica, Guillermo Mendoza y Juancho Fontán.

Además, está desplazada desde la redacción central de Onda Cero en Madrid Sara Iturbide, con la asistencia técnica de José Luis Martínez Vicens.

Además, la totalidad de los efectivos de la redacción central de los Servicios Informativos de Onda Cero mantiene un amplio operativo que está informando minuto a minuto de todo cuanto está ocurriendo y las derivadas de esta tragedia.

La programación regional de Onda Cero, desde Córdoba

Por otro lado, el programa Andalucía en la Onda (14:30 h) y La Brújula de Andalucía (19:20 h), ambos con Jaime Castilla al frente, se emitirán también desde Córdoba para ofrecer una cobertura directa, rigurosa y comprometida con la actualidad.

En momentos como este, la radio de cercanía cobra un valor esencial: Onda Cero se convierte en un canal imprescindible de información de servicio, acompañando a los oyentes con datos contrastados, testimonios en primera persona y la última hora desde el terreno.

Desde el primer minuto de la tragedia, ondacero.es está informando al minuto de cómo está evolucionando la situación en Adamuz, los testimonios de los afectados, las reacciones técnicas y políticas y todo cuanto está ocurriendo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer