Rafa Latorre, Antena de Oro de Radio 2025 por su rigor periodístico al frente de La Brújula

El jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha fallado esta noche los Premios Antena de Oro y ha concedido el galardón a Rafa Latorre por "su rigor periodístico y su labor" al frente de La Brújula. Se trata de la edición 52 de estos premios.

El programa La Brújula comenzó su emisión en septiembre de 1992. Justo cuando se cumplía el 30 aniversario, Rafa Latorre se puso al frente. El 1 de septiembre de 2022 fue la primera vez que el presentador cogió el micrófono como conductor del programa.

Latorre cogió el relevo de Juan Ramón Lucas y previamente habían pasado por el mismo voces tan sonadas como la de Concha García Campoy, Juan Antonio Colmenarejo o Carlos Alsina. "He sentido vértigo al escucharlas", afirmó en su estreno.

Rafa Latorre nació en Pontevedra el 26 de junio de 1981 y es licenciado en Periodismo. Comenzó en esta profesión en el periódico de su ciudad natal, Diario de Pontevedra y después pasó a la cadena COPE. En 2004 asumió el cargo de Jefe de Sociedad, Jefe de Internacional y corresponsal diplomático en Punto Radio, donde cubrió eventos como la campaña electoral de Barack Obama en 2008.

Además, ha sido columnista en El Español y en septiembre de 2017 fichó por El Mundo, donde continúa escribiendo. En 2015 empezó a colaborar en Onda Cero en Más de uno con Carlos Alsina, donde hace a diario un resumen bajo el pseudónimo 'Gallo Latorre'. Toda esta labor periodística de rigor y profesionalidad le llevó a ser galardonado en 2021 con el premio europeo de periodismo Salvador de Madariaga.

Rafa Latorre escribió el libro Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido en el que cuenta lo sucedido el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, un relato de un tiempo de extorsión sentimental y mentiras en el que la comunidad estuvo al borde de la ruptura.

Ha convertido La Brújula en un espacio de reflexión y rigor periodístico durante las cuatro horas y media que dura el programa. En su Monólogo de las ocho trata temas de actualidad con una visión clara y directa. También dedica espacio a la economía gracias a la Brújula de la Economía, rodeado de un grupo de colaboradores y expertos que hacen de este programa una de las señas de identidad de Onda Cero.