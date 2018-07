La Parroquia concluye un ciclo de ocho años de éxito en Onda Cero

El Monaguillo y Arturo González-Campos abandonarán a final de temporada el exigente horario de madrugada. El Monaguillo seguirá vinculado a Atresmedia Radio, mientras que Arturo González-Campos y Onda Cero exploran nuevas vías de colaboración. "No suelto el micrófono de Onda Cero, pero a partir de ahora voy a agarrar la almohada por las noches… que falta me hace", asegura El Monaguillo. Arturo González-Campos: "Hemos pasado ocho años haciéndonos risa encima. Nos vamos muy felices y engorilados".

La Parroquia, el programa que conducen Sergio Fernández, El Monaguillo, y Arturo González-Campos, cierra un brillante ciclo en las madrugadas de Onda Cero.

A lo largo de ocho temporadas, El Monaguillo y Arturo González-Campos han demostrado a sus parroquianos que ducharse sale económico; pero ha llegado el momento de cerrar el grifo: los presentadores de La parroquia dejarán a finales de temporada el exigente horario de madrugada.

Sergio Fernández, El Monaguillo, seguirá vinculado a Atresmedia Radio, donde acometerá nuevos proyectos de cara a la próxima temporada. Por su parte, Onda Cero y Arturo González-Campos explorarán nuevas posibilidades de colaboración en un futuro.

Desde Onda Cero ya se estudian nuevos formatos que cubran el hueco que dejará el programa de humor de referencia de las madrugadas radiofónicas, que reúne cada noche a casi 60.000 fieles.

El Monaguillo y Arturo González-Campos han querido mostrar su "agradecimiento a los oyentes que nos han acompañado a lo largo de ocho años, ayudándonos a hacer La Parroquia cada noche". "Pero, que nadie se asuste", explica El Monaguillo: "No me voy a separar del micrófono de Onda Cero; eso sí, a partir de ahora voy a poder agarrar a la almohada por las noches… que falta me hace".

El Monaguillo asegura que "a la puerta de La Parroquia le damos una sola vuelta de llave, por si acaso volvemos algún día. ¿No han vuelto los Rolling Stones?".

Arturo González-Campos resume la historia de La Parroquia como "ocho años haciéndonos risa encima. Nos vamos muy felices y engorilados".

En estos ocho años, La Parroquia ha dejado momentos de radio inolvidables, pero también una importante producción literaria. El Monaguillo y Arturo González-Campos son los autores de títulos tan celebrados como ‘Yo también fui a EGB… y tampoco fue para tanto’, ‘Padre nuestro que estás en el sofá’, ‘Viva la madre que me parió’ o ‘¿Para qué sirve un cuñao?’.