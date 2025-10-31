mítico espacio de de 'la rosa de los vientos'

Onda Cero Podcast relanza los mejores ‘Pasajes del terror’ narrados por Juan Antonio Cebrián

El creador de ‘La rosa de los vientos’ narra las historias más truculentas y estremecedoras de los asesinos en serie más recordados: Jeffrey Dahmer, Ed Gean, el Vampiro de Hannover…

Escucha 'Pasajes del terror' en Onda Cero Podcast

Coincidiendo con Halloween, Onda Cero Podcast recupera este viernes una de las secciones radiofónicas más icónicas de la historia reciente de la divulgación criminal en España, los 'Pasajes del terror', una creación original de Juan Antonio Cebrián, recordado creador del programa 'La rosa de los vientos'.

De este modo, Onda Cero Podcast ha reunido una selección de los episodios más impactantes de la sección, centrada en grandes personajes, episodios y escenarios que marcaron la historia del terror, el misterio y la crueldad humana: Ed Gean, Jeffrey Dahmer, el Vampiro de Hannover, el Ogro de Nueva York, la casa de Amityville, los ladrones de cadáveres, el asesino del calibre 44…

En total, Onda Cero Podcast recupera los diez mejores episodios, que ya fueron emitidos en su día en el programa de Juan Antonio Cebrián.

La voz de Cebrián logra en cada uno de los 'Pasajes del terror' una atmósfera única que combina tensión, horror y la fina ironía que siempre caracterizó al comunicador y divulgador de Onda Cero. La estructura narrativa es potente, el guion y la ambientación sonora muy cuidados, y el sello indeleble de Cebrián perfectamente reconocible.

Con este relanzamiento, Onda Cero rinde homenaje al legado de Juan Antonio Cebrián, que falleció el 20 de octubre de 2007 a los 41 años, y al mismo tiempo abre la puerta a que nuevas generaciones de oyentes descubran su obra en un formato actual y accesible como es el podcast.

Los 'Pasajes del terror' ya están disponibles en la web y app de Onda Cero; y, cada semana, un episodio nuevo en las principales plataformas de audio.

