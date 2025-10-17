Onda Cero Podcast estrena el thriller de terror ‘La dama blanca’, reinterpretación en clave policial del mito de la Llorona

Cuando quedan pocas fechas para la noche de Halloween, Onda Cero Podcast estrena ‘La dama blanca’, una serie original de ficción sonora que reinterpreta en clave policial uno de los mitos más inquietantes en todos los países: el de la Mujer de Blanco, también conocida como la Llorona. Escrita por el guionista Enrique Videla y dirigida junto a Miguel Ángel Expósito y Víctor Blanco, la ficción transcurre en el norte de España y propone un viaje narrativo cargado de tensión, misterio y elementos sobrenaturales.

Ambientada en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, la historia comienza con la desaparición de un grupo de niños durante una excursión escolar en un bosque. Aurora Ochoa, guardabosques y madre de una de las niñas desaparecidas, lidera la investigación sin encontrar respuestas. Diez años después, uno de los niños, Lucas, reaparece sin explicación aparente. Su relato, confuso e inquietante, sugiere que detrás de las desapariciones hay algo más que una tragedia o un crimen: una entidad sobrenatural que habita el bosque y que podría ser responsable de todo.

La serie, estructurada en diez episodios, avanza en espiral entre la incredulidad, la obsesión y la revelación, mientras Aurora se adentra en un territorio donde lo racional se desmorona. Lo que empieza como un thriller policial se transforma en una historia de redención y duelo, donde la frontera entre lo real y lo fantástico se difumina.

A medida que los capítulos progresan, se desvelan secretos relacionados con comunidades religiosas, identidades ocultas, posesiones espirituales y rituales ancestrales. La mujer que perdió a su hija busca ahora una explicación que desafía toda lógica.

‘La dama blanca’ está protagonizada por Ana Isabel Rodríguez y Sergio Liébana. El reparto se completa con voces como las de Alejandro García ‘Peyo’, Coral Balas, José Ángel Fuentes, Emma Cifuentes y Luis Ignacio González, entre otros. El diseño sonoro y la producción técnica corren a cargo del equipo de Mr. Peaks, con Álex Escutia y Alfonso Sanz al frente de la ambientación.

La serie se caracteriza por una cuidada atmósfera que utiliza el sonido como herramienta narrativa, sumergiendo al oyente en un entorno envolvente, oscuro y emocionalmente intenso.

Una experiencia sonora 306º

‘La dama blanca’ incorpora el exclusivo tratamiento de PROSOUND Immersive, una tecnología desarrollada por el diseñador sonoro Martín Justo, que convierte cualquier mezcla estéreo o binaural en una experiencia sonora 360°. Se trata de la primera vez que un podcast de ficción utiliza esta tecnología, que utiliza principios psicoacústicos para generar profundidad, movimiento y realismo espacial en cualquier sistema de reproducción —parlantes de laptop o desktop, equipos hogareños, TV, auto o incluso el altavoz del teléfono— sin necesidad de auriculares ni hardware especial. El oyente se sumerge en la historia como si estuviera dentro de la escena, independientemente del dispositivo.

“Queremos que cada persona viva el podcast como si estuviera en una película: sentir el espacio, la distancia, el entorno. Es un sonido que te rodea y te emociona en cualquier parlante, incluso en los más simples”, explica Martín Justo, creador de PROSOUND Immersive.

El resultado es una nueva forma de escuchar audio, más envolvente, emocional y cinematográfica. Una innovación única en el mercado que redefine la forma de vivir un podcast.

‘La dama blanca’ se sitúa como una apuesta firme de Onda Cero Podcast por la ficción sonora de calidad. Lejos de los sustos fáciles, la serie propone una experiencia inmersiva donde la angustia y la emoción avanzan de la mano.

El thriller ‘La dama blanca’ ya está disponible completo en la web y app de Onda Cero y, cada semana, un capítulo nuevo en las principales plataformas de audio.