Onda Cero Podcast estrena el programa ‘Grandes hitos’, con Fernando Romay y Juanma López Iturriaga

Dentro de unos días, se cumplen 41 años de la medalla de plata que consiguió la selección española de baloncesto contra Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Angeles. Coincidiendo con la efemérides, Onda Cero Podcast reúne a dos leyendas que se colgaron el metal al cuello en aquella ocasión: los baloncestistas Juanma López Iturriaga y Fernando Romay, que -de este modo- se convierten en anfitriones del programa ‘Grandes hitos’

Acompañados por el periodista Luis Fermoso, los subcampeones olímpicos repasan historias de éxito, fracaso, superación y vida con algunos de los protagonistas más relevantes del deporte español.

Con un enfoque íntimo, reflexivo y, a veces, humorístico, ‘Grandes hitos’ recorre momentos clave de la carrera y la vida personal de deportistas, árbitros o entrenadores que han dejado huella. Porque nadie mejor que los que han estado ahí para contar lo que de verdad se siente dentro y fuera de la competición.

Más allá del deporte

Desde el primer episodio, el oyente se adentra en conversaciones que exploran emociones universales: saber perder (Pedro García Aguado), jugarse la vida (Armando Rey), motivarse como un maorí (Jaime Nava), aceptar el retiro (María Fernández Ostolaza), vivir con disciplina (Damián Quintero), liderar desde el silbato (Daniel Hierrezuelo), romper techos de cristal en el motor (Laia Sanz) o la capacidad de superación (Miguel Heras).

Cada capítulo de ‘Grandes Hitos’ pone el foco en una experiencia vital contada en primera persona por sus protagonistas. Una mirada distinta al deporte, desde dentro, sin filtros ni tópicos.

‘Grandes hitos’ está dirigido por Pablo González Batista y Conchi Cejudo, con edición de Gonzalo Cabeza e Irene Valiente, música original de Miguel Marcos, y diseño de sonido a cargo de Yago de Mendivil y David Gutiérrez.

Los ocho capítulos de ‘Grandes hitos’ ya están disponibles en la web y app de Onda Cero; y cada semana, un capítulo nuevo en las principales plataformas de audio.