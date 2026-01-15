Onda Cero Podcast estrena ‘La hermandad’, un escalofriante true crime de Cruz Morcillo

Onda Cero Podcast estrena ‘La hermandad’, un impactante true crime narrado por la periodista Cruz Morcillo que recupera uno de los crímenes más estremecedores de la crónica negra española: el caso de Bruno Hernández Vega, condenado por el asesinato y descuartizamiento de su tía Liria y de su inquilina Adriana, cuyos restos fueron hallados en una picadora industrial instalada en el sótano de su chalé en Majadahonda.

Ambas mujeres desaparecieron con cinco años de diferencia. La única conexión entre ellas: su vínculo con Bruno Hernández y la casa donde, según la investigación, encontraron la muerte.

“La pregunta que sobrevuela ‘La hermandad’ es: ¿Sabía quién mató y trituró a dos mujeres en una picadora de carne lo que hacía o fue una consecuencia de sus delirios por la esquizofrenia paranoide que sufría Bruno Hernández?”, se plantea Cruz Morcillo, que firma el guion junto a Irene Valiente y pone voz a una narración que combina tensión, dolor y la inquietante ambigüedad de la mente enferma.

‘La hermandad’ destaca por su acceso exclusivo al sonido real del juicio: las declaraciones del acusado, la intervención de los guardias civiles que lo detuvieron, los testimonios de víctimas y familiares, así como los informes psiquiátricos que dibujan el perfil de un criminal atrapado entre la locura y la manipulación.

Uno de los momentos más sobrecogedores es la intervención del propio Bruno Hernández ante el tribunal. Cuando la fiscal le pregunta si mató a su tía, él responde: “Yo no he cometido ningún delito, no he matado a nadie”.

Acto seguido, intenta justificar su respuesta con un argumento delirante: “Ella es Hernández Hernández, tiene la sílaba ER en su apellido… forma parte de la Hermandad. Eso la protege”.

Frases que hielan la sangre del oyente y muestran la lógica interna de un acusado diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero condenado igualmente a 27 años de prisión. Uno de los psiquiatras que lo evaluó declaró: “El loco es loco, pero no es tonto” para explicar que Bruno Hernández pudiera tener comportamientos normales.

Cruz Morcillo, con casi 30 años de experiencia cubriendo información policial y judicial, no solo reconstruye el caso con precisión, sino que transmite también el impacto personal de una historia que marcó su trayectoria como periodista. Bajo la dirección de Pablo González Batista y con una realización sonora impecable a cargo de Irene Valiente, Alicia García y Yago Mendivil, La Hermandad convierte un juicio en una experiencia inmersiva, y un crimen en una reflexión profunda sobre los límites de la justicia, la enfermedad mental y el mal.

‘La hermandad’ ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.