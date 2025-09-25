Onda Cero Podcast estrena la esperada segunda temporada del thriller de ciencia ficción ‘Retornados’

Tras el arrollador éxito de su primera temporada, que alcanzó los casi tres millones de reproducciones, Onda Cero Podcast estrena este jueves, 25 de septiembre, la esperada segunda temporada de ‘Retornados’, el aclamado thriller de ciencia ficción creado por el guionista y escritor Julio Rojas, que regresa, de esta manera, con una nueva historia cargada de tensión, misterio y reflexiones sobre el futuro de la humanidad.

La trama, de 10 episodios, retoma el universo planteado por Rojas en la primera temporada de ‘Retornados’ y se sitúa tras los escándalos de la fallida Mars 3, el intento del millonario Aron Forbes por establecer una colonia humana en Marte.

Ahora, una nueva misión espacial ha viajado de nuevo al Planeta Rojo, con el objetivo de rescatar los cuerpos de quienes murieron en la tragedia, de la que solo regresaron con vida a la Tierra 23 personas. Pero lo que debía ser una operación técnica se convierte en un inquietante rompecabezas que se vuelve crucial, no solo para comprender el pasado, sino para determinar el rumbo de la civilización.

En este sentido, Julio Rojas explica que esta temporada de la serie es “una reflexión sobre la tensión entre humanos y maquinas; y es la encrucijada existencial en que nos encontramos con las inteligencias artificiales que hemos creado. ‘Retornados 2’ es una experiencia inmersiva que nos llevará a 200 millones de kilómetros y nos pondrá en un dilema existencial, porque lo que se resuelva allí arriba podrá definir nuestro futuro como especie”.

Esta nueva temporada de ‘Retornados’ se articula en torno al testimonio del doctor Nolasco Almeida, uno de los dos únicos tripulantes que han regresado de la misión Orfeo 1. Reaparecido en el Atlántico en estado crítico, Almeida es interrogado en una base militar en Cádiz. Sus palabras, a medio camino entre la lucidez y el delirio, abren una puerta a lo desconocido: símbolos crípticos, alucinaciones colectivas, efectos psicológicos extremos del aislamiento espacial y un concepto inquietante conocido como “efecto perspectiva”, que describe la brutal desconexión entre quienes han estado fuera del planeta y quienes nunca lo han abandonado.

A través de sus confesiones y de los esfuerzos de los investigadores civiles Gastón y Nuria por desentrañar los hechos, el oyente se sumerge en una historia cada vez más compleja, donde se plantea si los acontecimientos de Marte fueron un accidente, un fenómeno sobrenatural, una conspiración gubernamental o un salto evolutivo que aún no estamos preparados para entender.

Dirigida por Julio Rojas, Miguel Ángel Expósito y Víctor Blanco, esta producción de Mr. Peaks para Onda Cero Podcast mantiene su ambición técnica y narrativa con un reparto coral que da vida a un mundo sonoro de gran riqueza. Entre las voces destacan Daniel García como Gastón Laconte, Ana Jiménez como Nuria Wells, Juan Antonio Bernal ‘Berni’ como el doctor Almeida, y Anuska Alborg en un doble papel especialmente inquietante.

El diseño y la sonorización corren a cargo de Alfonso Sanz y Álex Escutia, que consiguen crear una atmósfera envolvente y cinematográfica, perfecta para una historia que transcurre entre bases militares, paisajes marcianos y pasillos abandonados.

‘Retornados’ regresa, así, como una de las grandes apuestas de Onda Cero Podcast por la ficción sonora en español. Con una primera temporada que se convirtió en un fenómeno orgánico de escucha gracias al boca a boca y al respaldo de una audiencia cada vez más ávida de narrativas complejas, esta nueva entrega busca consolidar su lugar como referente dentro del género de ciencia ficción sonora

Los tres primeros capítulos de ‘Retornados’ ya están disponibles en la web y app de Onda Cero. Y cada jueves, un nuevo episodio. En las principales plataformas de audio, ya están disponibles las dos primeras entregas; y una nueva, cada jueves.