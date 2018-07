Mariano Rajoy: "Haré todo lo posible para que Puigdemont no sea investido"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , recalca que si Puigdemont es investido en la distancia, acudirán al TC, "lo más importante del 155 es que ha dejado un mensaje y es que existe y la democracia española tiene instrumentos para defenderse cuando se le ataca" , comenta. Por otro lado, sobre los Presupuestos, comenta que no se está haciendo ningún plan B y explica que mantienen conversaciones con Ciudadanos. Asimismo, en cuanto a los casos de corrupción en el PP valenciano, destaca "a veces hay colaboradores que no hacen lo que deben, yo no sabía lo que pasaba en el PP valenciano, pero el dirigente no es responsable de lo que hacen miles de personas".

Cataluña

Mariano Rajoy ha confirmado en la primera entrevista tras las elecciones catalanas, que hará "todo lo posible para que Puigdemont no sea investido" y añade, "el Gobierno recurrirá ante el Constitucional cualquier hecho jurídico dirigido a facilitar la investidura de Carles Puigdemont". Para ello, recuerda que siempre cabe la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "lo más importante del 155 es que ha dejado un mensaje y es que existe y la democracia española tiene instrumentos para defenderse cuando se le ataca".

En cuanto al discurso del nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, explica que "se conciliador es bueno, pero la primera obligación es cumplir la ley y si no no vamos bien". "Que piensen como quieran pero que respeten la ley", declara y confirma que no tratará con él cuestiones que no sean de su competencia. Por otro lado, Rajoy confiesa que duda "de la idoneidad de Oriol Junqueras para ser Presidente de la Generalitat de Cataluña".

Presupuestos Generales 2018

Sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018, el presidente del Gobierno, destaca en Más de uno que mantiene conversaciones con Ciudadanos y que no le han puesto ninguna condición para aprobarlos y su intención "es seguir trabajando con ellos". "No estamos haciendo ningún plan B", confiesa.

Corrupción

Rajoy declara sobre la corrupción dentro de su partido que "a veces hay colaboradores que no hacen lo que deben, yo no sabía lo que pasaba en el PP valenciano, pero el dirigente de la organización no es responsable de lo que hacen miles de personas". Por otro lado, recuerda que "todos lo que han hecho algo indebido no están en el PP".

Repetir como candidato

"Mi idea a fecha de hoy es intentar repetir de candidato", apunta el presidente del Gobierno y cuenta que no va a haber una remodelación del Gobierno. Sobre los objetivos de la legislatura, Rajoy explica que es que 20 millones de españoles puedan trabajar, después los contratos indefinidos y subida del salario mínimo.

Ángel María Villar

Sobre el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, señala que nunca ha tenido mala relación con él pero que "deben tomar las decisiones a quien le corresponde". Además, sobre la posibilidad de que la Selección Española de Fútbol quedase fuera del Mundial de Rusia, declara que "parece una broma" y considera que "aún creo que podemos ganar el Mundial, pero necesitamos a alguien que marque goles".

Venezuela

Después de las declaraciones de Nicolás Maduro, Rajoy comenta que "la UE ha aprobado sanciones merecidas y leves por las brutales decisiones y las formas que tiene de entender la democracia el Gobierno de Venezuela". Asimismo, recuerda que "Venezuela se ha convertido en el primer país del mundo cuyas empresas nacionales piden asilo en España" y pide que "se respeten los derechos humanos, que se libere a los presos políticos y que la Unión Europea se preocupe por este tema".