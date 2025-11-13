Malú pondrá voz a la nueva cabecera de 'Sueños de libertad', la serie más vista de la televisión

La cantante Malú será la encargada de interpretar la nueva cabecera de Sueños de libertad, la ficción diaria de Antena 3 que se ha consolidado como la serie más vista de la televisión. Con una media del 14,1% de cuota y más de 1,2 millones de espectadores, la producción se ha convertido en un fenómeno televisivo que domina las tardes.

La artista madrileña, una de las voces más reconocidas y admiradas del panorama musical español, imprimirá su sello personal a la nueva melodía que abrirá cada capítulo. La canción, escrita por Alejandro Martínez, Luis Ramiro y Marwán, acompañará las imágenes renovadas de la cabecera y contará además con un videoclip. Según la cadena, el tema refleja la esencia de la serie: la búsqueda de la libertad y la superación de las ataduras del pasado.

Con más de 2,5 millones de discos vendidos y 16 giras desde 1998, Malú cuenta con una trayectoria sólida y una potente conexión con el público. En televisión, ha destacado por su presencia en formatos de éxito como La Voz, La Voz Kids, La Voz All Stars o Mask Singer: adivina quién canta. Ahora, su inconfundible voz se sumará a Sueños de libertad para poner emoción a los primeros segundos de cada episodio.

La ficción, que puede verse de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3 y en atresplayer, está protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay, junto a un amplio elenco en el que figuran Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte o Javier Beltrán, entre otros. Fuera de España, la serie también puede seguirse a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

Sueños de libertad es una producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), bajo la dirección de Joan Noguera y la coordinación de guion de Jordi Calafí. La serie forma parte del sello Series Atresmedia, responsable de grandes éxitos nacionales e internacionales como La Casa de Papel, Veneno, Vis a Vis o Velvet. Con esta nueva cabecera interpretada por Malú, Antena 3 refuerza su apuesta por una ficción española de calidad y por las emociones que conectan con millones de espectadores cada tarde.