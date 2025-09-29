Madrid acoge Podcast Days 2025, el festival de referencia del audio en español

Madrid se convierte los próximos 2 y 3 de octubre en el epicentro del podcast en español con la sexta edición de Podcast Days, el gran encuentro del sector que este año se celebra en el Espacio Movistar bajo el lema “Escuchar para cambiarlo todo”.

Durante dos jornadas, más de 500 profesionales y 35 ponentes nacionales e internacionales participarán en 14 talleres, ocho mesas redondas y 16 horas de formación y debate en torno al futuro del audio, el podcast y el audiolibro. Entre los invitados internacionales destacan figuras como Eric Nuzum (NPR, Magnificent Noise), Lina Misitzis (Wondery, Pulitzer), Fernanda Estrada (Sonoro), Sam Sethi (experto en medios de voz) o Alega Davies (consultora en narrativas sonoras).

La edición de este año refuerza el carácter internacional con un foco en la colaboración hispano-mexicana, y contará con paneles dedicados a explorar oportunidades transatlánticas. Además, empresas y plataformas como Audible, Spotify, YouTube, iVoox, Acast o Storytel estarán presentes para debatir sobre el presente y futuro del audio.

Onda Cero Podcast, nominada a los Premios Podcast Days 2025

Uno de los puntos culminantes del evento será la gala de los Premios Podcast Days 2025, que reconocen la excelencia técnica y creativa del sector en 16 categorías. Este año, Onda Cero Podcast suma varias nominaciones con sus producciones, consolidando su papel como referente de la ficción sonora y del podcast narrativo en español.

En esta edición, Onda Cero Podcast cuenta con títulos entre los finalistas de categorías clave. Retornados (temporada 2), producción conjunta con Mr. Peaks, compite en Mejor Producción, mientras que Anglés, historia de una fuga es finalista en la categoría de Mejor Podcast Narrativo. Además, Operación Viuda Negra opta al galardón de Podcast Revelación

Los premios, con un jurado formado exclusivamente por profesionales del sector, valoran aspectos como el guion, la interpretación vocal, el diseño sonoro y la innovación. En 2025, los galardones amplían sus categorías y se consolidan como el principal reconocimiento independiente del podcast en España.

Podcast Days nació en 2017 como una reunión de podcasters en Madrid y ha crecido hasta convertirse en una cita imprescindible para el ecosistema del audio en español. Esta edición, además, estrena un modelo de membresía anual que permitirá a los profesionales acceder a actividades y contenidos exclusivos durante todo el año.