Los libros recomendados por la caras de Onda Cero para el verano 2017

- Juan Ramón Lucas, copresentador de Más de uno, un imprescindible para la lectura estival es ‘La influencia silenciosa’ de Roberto Brasero.

- Begoña Gómez de la Fuente, del programa Más de uno, recomienda ‘El Ajedrez’ del autor Stefan Zweig

- Sergio Fernández, El Monaguillo destaca el libro ‘Vestido de novia’ de Pierre Lemaitre

- ‘No soy un monstruo’, de Carme Chaparro, es el libro elegido por Carlos Latre

- Para Roberto López Herrero, el libro que hay que leer este verano es ‘Con un par de alas’ de Alba Saskia

- Elena Gijón, presentadora de Noticias Mediodía recomienda ‘Después del amor’, de Sonsoles Ónega. “Es el último que he leído. Trama emocionante y recordatorio del difícil camino de las mujeres hacia la igualdad en el trato. Y sólo hace unos años”.

- Juan Carlos Vélez, corresponsal en Londres destaca el libro de Ainara Guezuraga ‘El PSOE en el Laberinto’. “Cualquier ficción en torno a los convulsos últimos meses y años en la historia reciente del PSOE se queda muy corta ante el relato de la realidad que recoge la corresponsal parlamentaria de Antena 3. La llegada de Pedro Sánchez al liderazgo de la formación, la ruptura con Susana Díaz, las derrotas electorales y el comité federal de la vergüenza entre otros hitos de esta historia reciente de la formación política, salpicada con cantidad de anécdotas, confidencias, y un trazo muy, muy fino del perfil, las motivaciones, la ambición y el carácter de sus protagonistas”.

- Para el presentador de Onda Deportiva, Félix José Casillas, es importante leer ‘La sonrisa etrusca’ de José Luis Sampedro. “Es una novela de un pastor calabrés, rudo y antisocial, que llega a Milán para una revisión médica y que al encontrarse con su pequeño nieto sufre un cambio en su forma de ver la vida y las relaciones”.

- Julia Otero afirma que “podría recomendar cualquier libro escrito por nuestros espléndidos colaboradores, pero si tengo que escoger un lectura que te atrape y te ilustre me decanto por última novela de Elisa Beni ‘Pisa mi corazón’. Si quieren saber las claves de cómo funciona el poder en España, la vinculación entre la política y los negocios y el lado más sórdido de la sociedad, esta novela les encantará. Escrita con pasión, con rigor, con documentación. Un relato muy bien construido, bien narrado, con personajes inolvidables…hasta un ministro del interior que se llama Marcelo…Irresistible”.

- Carmen Juan destaca que “La serie The Handmaid's ha hecho popular a Margaret Atwood, pero esta escritora canadiense tiene una bibliografía extraordinaria y la recomiendo toda. Ahora se ha reeditado ‘El cuento de la criada’ pero a mí me resulta demasiado inquietante para el verano. Si alguien quiere conocer el sentido del humor y la ironía con la que Atwood hace crítica social, recomiendo su última novela publicada en España. Es otra distopía. Se titula ‘El corazón es lo último que se va’. Es la historia de una pareja de clase media arrastrada a vivir en la calle por la crisis, sin comida, sin dinero y a merced de bandas violentas. La pareja se apunta a una oferta sorprendente: Ingresar en una sociedad en la que vivirán sin preocupaciones ni carencias, a cambio de que durante 15 días cada mes vivan en prisión. La libertad a cambio de la seguridad…aunque quizá tengan que dar algo más a cambio….Ah, y hay sexo. No digo más. Feliz lectura”.

- Nuria Torreblanca recomienda ‘La hermandad de la uva’ de John Fante. “Una de mis novelas preferidas de todos los tiempos…La historia de unos emigrantes italianos en California. Traza unos personajes inolvidables, algunos muy divertidos, otros contradictorios: Nick Molise, padre tirano y mal marido que a pesar de su vida sigue teniendo grandes proyectos; una madre fanática religiosa que cree que el matrimonio es indisoluble, los hijos que se desentienden de los problemas familiares para vivir su propia vida, y entre ellos, Henry Molise, alter ego de John Fante, que se reencuentra con sus padres cuando vuelve al pueblo donde creció…

La hermandad de la uva, refugiarse en la bebida al calor de la amistad, es el remanso de paz que le queda a un grupo de hombres en una sociedad desencantada. A pesar de lo dura que parece la historia, está llena de momentos entrañables.

La leí por primera vez en un verano muy importante para mí…y nunca he podido olvidarla.

Leed a Fante, ¡no os arrepentiréis!”.

- Para José Luis Ibáñez Ridao, experto en libros de Julia en la onda “una de las noticias editoriales de 2016 fue que se completara la publicación de la narrativa de este estupendo escritor canadiense, fallecido en 1995. ‘El quinto en discordia’ es una absorbente novela que arranca con una travesura infantil cuyas consecuencias durarán décadas y marcarán la vida de varios personajes. A la profundidad psicológica de sus protagonistas une un humor inteligente, unos toques cultos nada pedantes y una trama que avanza implacable hacia un desenlace inesperado. La mejor novela para convertirse en un daviesadicto”.

- Para Elisa Beni, “la novela que más me ha impactado en los últimos tiempos es ‘Tan poca vida’ de Hanya Yanagihara. Alta literatura norteamericana. Su tema no es precisamente ligero pero su extensión hace que muchos sólo puedan afrontarla con vacaciones por delante. Es muy dura y magnífica”.

- Julián Casanova recomienda ‘El libro de los Baltimore’, de Jöel Dicker. “En la era de Trump, el lector agradecerá una inmersión en la América menos plebeya, la historia de los Goldman de Baltimore. La familia, la amistad, el amor, en varios cientos de páginas, frente a un verano haciendo selfies o fotos de comida. Elijan”

- ‘Memorias de Adriano’ es el libro elegido a Juan Adriansens: "Es uno de los libros más bellos que he leído jamás"

- Según Raquel Martos, el libro ‘Los cinco y yo’ es “especialmente disfrutable para quienes crecieron leyendo a Enid Blyton, aunque el placer no se restringe a ellos. Un repaso sin edulcorantes a toda una generación, a través del balance de logros y fracasos. El manejo del humor de Orejudo, su dominio del lenguaje, la exquisita combinación de realidad y ficción, de ternura e inteligencia, hacen de esta novela una auténtica delicia. Parafraseando a Toni, su protagonista, este verano “coged un libro”- o más- y que uno sea ‘Los cinco y yo’.

- Juan Gómez-Jurado ha decidido recomendar ‘El señor de los anillos’, “una historia épica y bellísima, llena de tristeza. No os quedéis solo con las películas, sumergiros en sus más de mil páginas este verano”

- Para Manu Marlasca el libro para leer este verano es ‘Canción dulce’ de Leila Slimani, “hacía tiempo que un libro no me desasosegaba tanto como esta historia de una niñera que va enloqueciendo a medida que se va haciendo imprescindible para una familia de clase media parisina. Un viaje a la locura lleno de angustia”.

- David del Cura, director de La Brújula recomienda el libro de David Trueba ' Tierra de campos'

- María Hernández destaca el título 'Mi hermano persigue dinosaurios', De Giacomo Mazzariol, "porque es tierno, conmovedor y cómico por momentos. Y porque es una lección de diversidad, de madurez y contagia vitalidad"

- 'Vendrán más años malos y nos harán más ciegos', de Rafael Sánchez Ferlosio, es el libro elegido por Javier Cancho, "porque son contundencia imprescindibles sobre la vida que tenemos y la que, en cambio, llevamos".

- Marta García Aller recomienda 'Hasta Arriba' de W.E. Bowman (Blackie Books), "un libro sutilmente disparatado, casi tanto como subir al Everest. En el prólogo, Bill Bryson asegura que es "uno de los libros más divertidos" que van a leer en su vida. Un clásico del humor inglés y lo más parecido a alpinismo que estoy dispuesta a hacer este verano".

- La recomendación de Héctor Fernández es 'Historias de bellas montañas', de Ramón Portilla. "Describe las montañas más grandes del mundo, algunos de los lugares con los que soñaba de niño y lo sigo haciendo ahora. Relatos increíbles como las propias vivencias del autor, Ramón Portilla, un ídolo para mí".

- José Ramón de la Morena, director de El Transistor recomienda el libro 'Falcó' de Arturo Pérez Reverte

- Aitor Gómez destaca 'No sin mi hija' de Betty Mahmoody, "porque es el primer libro que le emocionó hasta el punto de hacerle llorar".

- Para Santiago Segurola, un título imprescindible para disfrutar este verano es ‘La historia del pop moderno’ de Bob Stanley

- Bárbara Ruiz, redactora de nacional el libro que leer estas vacaciones es 'Patria', de Fernando Aramburu. "Es un libro que atrapó y no me dejó marchar hasta que terminé la última de las 600 páginas. Pero es más que una novela escrita de forma soberbia, es además un ejercicio de memoria, de homenaje a los españoles machacados por Eta y la mejor manera de hacer justicia a las víctimas".

- 'Los Mandible' de Lionel Shriver, es el libro elegido por Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero. "Se trata de la historia de una familia estadounidense que se ve atrapada en una futura depresión económica en el 2025".

- Juan Diego Guerrero, director de Noticias Fin de Semana, recurre a un clásico, La Ilíada de Homero, reeditado continuamente. "Un fantástico libro de aventuras, amor, guerra, pasión y superpoderes. Sí, superpoderes porque la imaginación de una sola persona (Odiseo, también llamado Ulises) es capaz de derrotar a un ejército entero y provocar la caída de Troya, también llamada Ilión (de ahí que este libro se titule Ilíada). El combate entre Aquiles y Héctor, inmortalizado en el cine por Brad Pitt y Eric Bana, es uno de los enfrentamientos más electrizantes de la historia de la literatura".

- Para Esther Eiros, presentadora de Gente Viajera, el libro que hay que meter en la maleta este verano es ‘Historia de un canalla’, de Julia Navarro

- Carlos Rodríguez, director de Como el perro y el gato y del programa veraniego Barra Libre, ha elegido 'El Principito' de Antoine de Saint-Exupéry como recomendación literaria

- Javier Ares recomienda 'La fiesta del chivo'. "Me gusta mucho el Vargas Llosa de su madurez, y aquí alcanza su mejor manifestación. En tiempos en que nos encoleriza ver que aún hay sátrapas que gobiernan países, conviene echar la vista atrás para recordar que no es conveniente aceptar la sumisión. Y que los valientes han de tener su reconocimiento. El pulso narrativo es excepcional. Para mí es una de las mejores novelas del siglo

- El colaborador de Radioestadio, Mister Chip destaca el libro 'El secreto del agua' de Tomás Martín Tamayo.

- José Luis Salas, presentador de No son horas, recomienda el libro de Paco Reyero ' Eastwood: Mi nombre me defiende'

- Ismael Terriza, presentador de Noticias Domingo Noche, elige el libro 'Nos vemos en esta vida o en la otra' de Manuel Jabois. "Es la crónica de las miserias del 11-M, el papel de la trama asturiana en los atentados. La insensibilidad de unos camellos que nunca se preguntaron para qué. Ágil y sin barroquismos. Propia de un periodista versátil".Bruno CArdeñosa

- El libro 'Estoy bien' es la recomendación de Bruno Cardeñosa, copresentador de La rosa de los vientos. "Gracias a este libro hemos descubierto a otro J.J.Benítez. Vuelve a demostrar que es un gran periodista, pero los testimonios que traslada en este libro dan una esperanza inmensa sobre lo que hay y cómo estamos tras las muerte. Su título lo dice todo"

- Para Silvia Casasola, de La Rosa de los vientos el título que no podemos perdernos este verano es 'La Casa' de Fernando Rueda, "un libro revolucionario que tras 20 años vuelve a reeditarse. Fue el primer libro que desveló los misterios del entonces Cesid, ahora CNI".

- 'Pasajes de la historia', de Juan Antonio Cebrián, que acaba de reeditar Temas de Hoy es el libro que elige Fernando Rueda." Para mí es su mejor libro y aunque lo leí en su día, es la mejor narración de hechos importantes de la historia que se ha escrito en España. Además, para los que somos seguidores de Juan Antonio tiene un componente añadido de placer".

- La psicologa María Jesús Álava Reyes destaca 'Nos estamos volviendo locos' de David Pulido.

- La recomendación de Antonio Martínez Ron, de la sección de ciencia de Te doy mi palabra es 'Retrón. Querer es poder (a veces)', de Raúl Gay (Next Door) porque es "un libro para derribar barreras mentales".

- Carmen Lomana, colaboradora de Te doy mi Palabra, recomienda 'Lo último que verán tus ojos' de Isabel San Sebastián "porque es un libro policíaco, de intriga y glamuroso".

- Pablo Rodríguez y Soledad de Juan, de Onda Agraria destacan 'Los Santos Inocentes' de Miguel Delibes. "Magnífico libro que recomendamos por "deformación profesional". Como ingenieros agrónomos que asesoramos fincas por toda España, Los Santos Inocentes refleja perfectamente el funcionamiento, todavía hoy, de algunas fincas. Demuestra un perfecto conocimiento del medio rural de una época, que poco a poco va desapareciendo".