Julio Rojas: "La ciencia ficción no ha muerto: vivimos un realismo anticipatorio"

El guionista y escritor Julio Rojas ha sido el invitado de lujo de El colegio invisible, donde habló del estreno de la segunda temporada de Retornados en Onda Cero Podcast y de su manera de entender la ficción sonora: “no es que Asimov esté muerto, estamos viviendo una novela de ciencia ficción; yo lo llamo realismo anticipatorio”. Rojas, ganador del Premio Ondas por Caso 63 (2023) y nuevamente premiado por Simulacro, reivindicó la mezcla de rigor científico y mirada humanista que atraviesa su obra.

En la conversación, el autor sitúa el corazón temático de Retornados 2: “¿Quién tiene derecho al legado humano?”. La nueva temporada confronta el impulso colonizador con el auge de inteligencias no humanas mejor adaptadas a la hostilidad del espacio: “los seres biológicos somos frágiles; la IA quizá sea más competente en ese territorio. La serie es una advertencia: podemos destinar recursos a ‘terraformar’ Marte mientras descuidamos el oasis de vida que es la Tierra”.

Rojas ha explicado que su proceso parte de bases científicas verificables —latencias de comunicación, habitabilidad, biología extrema— apoyado en “asistentes humanos y también herramientas tecnológicas” para calcular y documentar: “se nota cuando todo es inventado y cuando hay cálculo real detrás”. También cita influencias que van de Philip K. Dick a la tradición del horror cósmico, aunque subrayó que su brújula está “más del lado del realismo científico que del mito”.

El escritor conecta el viaje marciano con la vieja épica exploratoria: “como aquellos que fueron a América o a la Antártida, quien se va puede no encajar al volver; es el ‘efecto perspectiva’”. Por eso, dijo, la serie se pregunta si algunos pioneros no deberían regresar. Y, en clave de presente, apuntó a otra tensión: “la IA necesita mucha energía; este planeta no la tiene infinita. La colonización espacial puede ser, en el fondo, la incubadora para su siguiente salto evolutivo”.

La geografía también moldea su ficción. Rojas explica que ha documentado escenarios en Canarias, cuyos paisajes volcánicos “son Marte en la Tierra”. Y dejó un guiño a los oyentes nuevos: “Retornados 2 puede escucharse sin la primera; están entrelazadas, pero son independientes. Si te gusta el misterio, el espacio y pensar hacia dónde vamos como especie, tienes que escucharla”.

Retornados 2 ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio. Cada jueves, un nuevo episodio.