IFEMA MADRID elige a Fever para potenciar la experiencia de los aficionados

IFEMA MADRID ha adjudicado a Fever, la plataforma tecnológica líder global en cultura y entretenimiento, la organización de la experiencia de los aficionados en los eventos que se celebren en MADRING.

En virtud de este acuerdo a largo plazo, Fever proporcionará la tecnología de ticketing, la generación de demanda y las estrategias de marketing tanto para las entradas de admisión general como para las gradas. Asimismo, se encargará del diseño, producción y gestión de las fanzones y el entretenimiento para los aficionados tanto dentro como fuera del circuito MADRING.

Tecnología más allá del ticketing: una experiencia optimizada desde la compra

Fever pondrá a disposición de IFEMA MADRID su sistema de ticketing integral, diseñado para optimizar cada etapa del recorrido del espectador, desde la compra hasta el día del evento. Éste incluirá, entre sus principales funcionalidades, un mapa de las diferentes zonas del circuito y sus fanzones asociadas, soporte multilingüe, pagos "cashless" -cualquier forma de pago que no implique el uso de dinero en metálico– y analíticas avanzadas para potenciar las ventas y la operativa. Además, gracias a su red internacional de medios y a su tecnología propia, Fever llevará a cabo campañas globales de marketing y comunicación para atraer y conectar con un público amplio y diverso.

Fan zones, conciertos y experiencias dentro y fuera del circuito

El contrato contempla también la producción, por parte de Fever, de la oferta de entretenimiento para los aficionados, lo que incluye desde las fanzones hasta la programación artística y musical. Se encargará de la instalación de gradas, pantallas, áreas de restauración, puntos de venta de merchandising MADRING y espacios interactivos. El programa se completará con conciertos, DJs, actividades y espectáculos especiales, ofreciendo una vivencia completa y personalizada a cada visitante.

Asimismo, Fever, como parte de sus servicios, podrá llevar a cabo la producción de eventos paralelos en la ciudad, que podrían incluir exposiciones, conciertos, activaciones de marca y otras experiencias de entretenimiento durante los meses previos al Gran Premio. Estas actividades estarán pensadas para ampliar el alcance y visibilidad del evento y generar nuevas fuentes de ingreso sostenibles.

Una apuesta por la innovación y el alcance global

Con esta alianza, IFEMA MADRID apuesta por la innovación, la tecnología y el entretenimiento como pilares para consolidar el Gran Premio de España de F1 en Madrid como un evento de referencia a nivel mundial.

La experiencia internacional de Fever, con presencia en más de 40 países y colaboraciones con grandes instituciones culturales y deportivas, será clave para atraer nuevas audiencias y amplificar el impacto internacional del evento.

La compañía ha estado detrás de algunas de las experiencias más exitosas de los últimos años, gracias a sus colaboraciones con grandes nombres como Netflix, Disney o Warner Bros., así como socios estratégicos en España como Musealia, Primavera Sound, Last tour o Fabrik.

En el último año, la compañía, con ADN español, ha sellado acuerdos clave, como su papel de socio exclusivo de ticketing del FC Barcelona o LIV Golf, integrando su tecnología en algunas de las entidades deportivas más emblemáticas del mundo, además de comercializar los diferentes grandes premios de España de MotoGP y haber producido las fanzones del Gran Premio de Aragón.

El 23 de septiembre comienza la venta oficial de entradas para el Gran Premio de España de F1 en Madrid, pero quienes se apunten desde hoy a la lista de espera aquí no solo recibirán todas las novedades sobre entradas y experiencias, sino que además disfrutarán de acceso anticipado a la venta