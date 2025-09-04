Glòria Serra regresa a Onda Cero Podcast: arranca la tercera temporada en audio de ‘Equipo de investigación’

Onda Cero Podcast estrena este lunes la tercera temporada en formato audio de ‘Equipo de investigación’, el exitoso programa conducido por Glòria Serra en laSexta, que -además de en televisión- ya se ha convertido en un fenómeno en formato podcast, que permite su consumo cómo dónde y cuando se quiera: en el coche, haciendo deporte, paseando al perro o tranquilamente en casa.

La nueva temporada de ‘Equipo de investigación’ en Onda Cero Podcast promete mantener el sello del programa: investigaciones exhaustivas, testimonios clave y acceso a fuentes inéditas. A lo largo de 15 episodios, los oyentes descubrirán los entresijos de algunos de los casos más mediáticos, insólitos o perturbadores de la crónica social y criminal reciente; los casos más mediáticos y los personajes que se hicieron virales.

Esta tercera temporada de ‘Equipo de investigación’, con Glòria Serra, en Onda Cero Podcast es una selección de 15 de las mejores historias emitidas en laSexta y atresplayer.

Estos son los nuevos episodios que ya están disponibles en la web y app de Onda Cero, que se suman a los 22 que ya estaban a disposición de los usuarios:

'El Yoyas': Historia de una fuga – ¿Cómo logró huir uno de los personajes más polémicos de la televisión española?

– ¿Cómo logró huir uno de los personajes más polémicos de la televisión española? Las monjas de Belorado – La historia surrealista de un convento en pie de guerra.

– La historia surrealista de un convento en pie de guerra. El dulce negocio de las chuches – Una industria azucarada con muchas sombras.

– Una industria azucarada con muchas sombras. BurguerManía – Cuando las hamburguesas gourmet se convierten en objeto de investigación.

– Cuando las hamburguesas gourmet se convierten en objeto de investigación. Aceituna: La perla verde – El oro líquido español y los intereses ocultos a su alrededor.

– El oro líquido español y los intereses ocultos a su alrededor. La farmacéutica de Olot: Historia de un secuestro – Un caso que estremeció a todo un pueblo.

– Un caso que estremeció a todo un pueblo. Crimen por amor – Cuando la pasión se convierte en motivo de asesinato.

– Cuando la pasión se convierte en motivo de asesinato. Kebeya: la reina de la cirugía plástica – Lujo, bisturí y un imperio construido sobre cuerpos ajenos.

– Lujo, bisturí y un imperio construido sobre cuerpos ajenos. El Camino – Una ruta milenaria... y una oportunidad para el crimen.

– Una ruta milenaria... y una oportunidad para el crimen. La herencia de Chiquito de la Calzada – Más allá del humor: una sucesión rodeada de incógnitas.

– Más allá del humor: una sucesión rodeada de incógnitas. El club de los terraplanistas – Radiografía de quienes niegan la ciencia... y de quienes se aprovechan de ellos.

– Radiografía de quienes niegan la ciencia... y de quienes se aprovechan de ellos. Preparacionistas: cómo prepararse para lo peor – El miedo al colapso mueve millones.

– El miedo al colapso mueve millones. El cura: operación 'Pájaro Espino' – Un sacerdote, una operación policial y un escándalo en la Iglesia.

– Un sacerdote, una operación policial y un escándalo en la Iglesia. OnlyFans: la red de las tentaciones – Sexo, dinero y exposición sin límites.

– Sexo, dinero y exposición sin límites. El robo de una noche de verano – Un golpe perfecto que aún hoy desconcierta a los investigadores.

Los nuevos episodios de ‘Equipo de investigación’, con Glòria Serra, ya están disponibles en la web y app de Onda Cero. Y cada semana, un nuevo capítulo en las principales plataformas de audio.