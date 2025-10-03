La Fundación De la Morena premia a la UME y a la Fundación Doctor Diego González Rivas en la X Gala del Altruismo

La Fundación José Ramón de la Morena celebró este viernes en Brunete la X Gala del Altruismo, en la que se entregaron reconocimientos a la Unidad Militar de Emergencias (UME), a la Fundación Doctor Diego González Rivas, al alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, y a Rubén Valenciano, tractorista que se convirtió en héroe durante la DANA del pasado octubre.

La primera distinción de la noche recayó en la Fundación Doctor Diego González Rivas, por su labor en llevar la cirugía mínimamente invasiva a los lugares más recónditos del planeta gracias a una unidad móvil con la que ha podido operar en numerosos países.

El capitán Omar Queipo Martínez recogió el galardón otorgado a la UME, en reconocimiento a su trabajo durante un año especialmente complejo, marcado por graves incendios forestales e inundaciones.

Por su parte, el alcalde Luis Partida fue homenajeado por sus más de 45 años de servicio público, desde su primera elección en 1979. Finalmente, Rubén Valenciano recibió el premio en representación de los voluntarios que auxiliaron a los vecinos tras las devastadoras inundaciones provocadas por la DANA, siendo ejemplo de solidaridad y heroísmo.

Estos nuevos galardonados se suman a la larga lista de personalidades reconocidas en ediciones anteriores, como Vicente del Bosque, Rafa Nadal, Pedro Delgado, Sebastián Álvaro, José Tomás o los bomberos españoles que participaron en el rescate tras el terremoto de Turquía en 2023.

Una gala con rostros destacados

La ceremonia reunió a destacadas figuras de la política, el deporte y la comunicación. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén.

También acudieron Vicente del Bosque, Jorge Valdano, Bernd Schuster, Pedro Delgado, Carlos Sobera o Ana Rosa Quintana, entre otros nombres propios que arropan cada año a José Ramón de la Morena en este encuentro solidario.

Javier Tebas elogia a Xabi Alonso y confía en el adiós del Barça a la Superliga

En declaraciones a los medios, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ensalzó la labor de Xabi Alonso al frente del Real Madrid, a quien calificó como “un entrenador de presente con personalidad, que no tiene preferidos y le ha cambiado la cara al equipo”.

Sobre el proyecto de la Superliga, Tebas reiteró su esperanza de que el FC Barcelona abandone definitivamente la iniciativa. “Me alegraría que el Barça dejase ese proyecto y se centrase en otros dentro del fútbol europeo. La Superliga está en su tiempo de descuento”, afirmó.

Además, confió en que el conjunto azulgrana vuelva cuanto antes al Camp Nou, aseguró que las polémicas en torno a Lamine Yamal son “una película ya vista” y destacó el nivel de la liga española en la última década: “El 70% de los títulos europeos han sido de equipos españoles. No me preocupa una jornada, me preocupan los años, y ahí seguimos siendo referencia”.