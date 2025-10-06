La Embassy Cup bate récords y se consolida como referente mundial de diplomacia deportiva

La Embassy Cup "Diplomatic Soccer", considerada ya por muchos como el mejor proyecto de Deporte y Diplomacia del mundo, celebró su sexta edición este fin de semana con un nuevo récord: 37 embajadas participantes y una representación de más de 60 nacionalidades.

Esta iniciativa privada, fundada en 2016 por unos enamorados del fútbol, nació como una plataforma para difundir valores como la unión, el respeto y el intercambio cultural. Su impacto ha sido tal que Naciones Unidas la ha calificado como “muy interesante y con enorme potencial de crecimiento por su filosofía y valores”. Además, la Comisión Europea la ha definido como un “vector de diálogo y alianza entre países”.

Una cita con respaldo internacional

El Sorteo Oficial del torneo tuvo lugar en la sede de LA LIGA, con la presencia de numerosos diplomáticos representando a sus delegaciones.

Alcobendas, recientemente nombrada Ciudad Europea del Deporte 2025, fue la anfitriona de este evento, que se ha convertido ya en un hito del calendario diplomático.

El alto valor reputacional del torneo y su carácter abierto han contado con el respaldo institucional de Naciones Unidas, la Unión Europea (que lo ha inscrito como acto oficial dentro de la Semana Europea del Deporte), la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Aces Internacional.

Una expansión sin fronteras

Desde su primera edición con 22 equipos, la Embassy Cup no ha parado de crecer en participación y prestigio, consolidándose como una de las iniciativas más exitosas del mundo en su género.

Gracias a su éxito de convocatoria, ha recibido ya peticiones de más de 50 países de todos los continentes para organizar nuevas ediciones en sus respectivas capitales.

Un verdadero oasis de esperanza a través del deporte y la diplomacia en un mundo cada vez más complejo e incierto.