Una década en el corazón de Madrid: Primark presenta un informe del impacto de su flagship en Gran Vía

Para conmemorar una década acercando la moda asequible al corazón comercial de Madrid, Primark ha encargado un informe independiente que analiza el impacto de su flagship de Gran Vía en su entono durante los últimos diez años. El estudio, elaborado por la consultora económica Afi, examina la contribución económica, social y urbana de Primark a la Gran Vía y al conjunto de la ciudad de Madrid, tomando como referencia indicadores como el PIB, la recaudación fiscal, la creación de empleo y la evolución del entorno urbano a lo largo de la década.

Primark llegó al mercado español hace casi 20 años, y diez años más tarde abrió su tienda insignia de Gran Vía en un edificio emblemático con una larga historia comercial. La apertura de la tienda marcó un hito importante que reflejaba la ambición de la marca en España y establecía un nuevo estándar para el comercio en la capital. En octubre de 2015, la inauguración atrajo a multitud de clientes entusiasmados por disfrutar de la oferta de moda a precios asequibles de la marca, con colas diarias que se mantuvieron durante tres meses. Diez años después, sigue siendo el buque insignia de Primark España, y el informe presentado hoy demuestra su importante contribución a Madrid, tanto para la economía local como para sus clientes.

Principales conclusiones del informe

En 2024, la tienda Primark Gran Vía alcanzó su mayor impacto económico total hasta la fecha, con una contribución de 83 millones de euros a la economía española. Esta cifra incluye las operaciones directas de la tienda, la actividad de su cadena de suministro y el efecto económico más amplio derivado del gasto de sus empleados. Contribuciones fiscales: Afi estima además que la actividad global de la tienda generó 42 millones de euros en ingresos públicos a través de impuestos y cotizaciones a la seguridad social en 2024.

Por cada euro que Primark genera a través de sus operaciones, otros negocios y sectores de la Gran Vía generan 0,50 € adicionales. Esto es gracias a sus proveedores (impacto indirecto) y al poder adquisitivo de sus empleados (impacto inducido), lo que pone de manifiesto cómo un gran retailer puede impulsar las economías locales más allá de sus operaciones directas. Primark Gran Vía registra más de 5 millones de transacciones anuales.

En 2024, Primark Gran Vía empleó a 1.060 personas, la cifra más alta de puestos de trabajo generados por la tienda hasta la fecha. Este número representa el 0,7 % de todos los trabajadores del distrito Centro de Madrid. Si se incluyen los empleos indirectos y los derivados que apoya la tienda, el total asciende a 1.460 puestos de trabajo. Esto significa que, por cada empleo en Primark Gran Vía, se generan otros 0,4 empleos en el resto de la economía. Equipo diverso: el personal de la tienda está formado por empleados de 28 nacionalidades. El informe también destaca que tres de cada cuatro empleados son mujeres, una cifra superior tanto a la media del sector retail (60 %) como a la media de la fuerza laboral nacional (menos del 50 %). Además, más del 63 % del equipo directivo es femenino.

el personal de la tienda está formado por empleados de 28 nacionalidades. El informe también destaca que tres de cada cuatro empleados son mujeres, una cifra superior tanto a la media del sector retail (60 %) como a la media de la fuerza laboral nacional (menos del 50 %). Además, más del 63 % del equipo directivo es femenino. Efecto halo en la Gran Vía: el estudio también analiza el crecimiento de la Gran Vía desde la apertura de Primark hace 10 años. Entre 2015 y 2025, el de número locales en esta calle aumentó un 94 %. Los restaurantes casi se duplicaron, pasando de 46 a 90, mientras que las tiendas minoristas alcanzaron las 186, frente a 101 en 2015. Los datos del transporte público también muestran un aumento del tráfico peatonal desde la apertura de la tienda, con un incremento del 57 % en el número de pasajeros de la estación de metro Gran Vía.

Carlos Inácio, director general de Primark Iberia, destacó durante la presentación del informe: "Celebrar los diez años de Primark Gran Vía es un momento muy especial para nosotros. Desde su apertura hemos experimentado un crecimiento notable tanto en el valor de nuestra actividad como en el impacto global de la tienda. Este éxito refleja la fortaleza sostenida de la tienda a lo largo de la década y su contribución a la vitalidad de la Gran Vía de Madrid, así como la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros cada día".

Por su parte, Diego Vizcaíno, socio director de Afi, señaló: "Durante la última década, Primark Gran Vía ha desempeñado un papel protagonista en la revitalización comercial de Madrid. Con más de cinco millones de transacciones anuales, la tienda ha demostrado su valor estratégico al atraer de forma constante inversión y demanda de consumo, lo que se traduce en una contribución económica total al PIB de más de 83 millones de euros en 2024. Su presencia ha incrementado la recaudación pública e inspirado a otras marcas a expandirse por Gran Vía, consolidando esta avenida como un referente de transformación urbana y comercial".