La CNMC y UTECA reclaman credibilidad, transparencia y protección frente a la desinformación en el entorno digital

La credibilidad de los datos y la protección frente a la desinformación son los pilares de un ecosistema audiovisual responsable. Así lo ha afirmado Ángel García-Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), durante la inauguración de la jornada anual de UTECA, celebrada en el Espacio Fundación Telefónica bajo el lema "La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos".

García-Castillejo ha subrayado que la transformación digital del sector audiovisual y publicitario "exige una regulación que garantice la transparencia y la pluralidad informativa". Ha insistido en que "los sistemas de medición y los procesos de supervisión deben ser fiables y accesibles", y ha recordado que el derecho de los usuarios a una oferta plural de medios "es un pilar fundamental para la democracia mediática, la transparencia y la pluralidad".

UTECA advierte sobre el poder de las grandes plataformas

En su intervención, el presidente de UTECA, Eduardo Olano, ha alertado sobre los efectos negativos de la inacción de las multinacionales digitales. "La irresponsabilidad de las plataformas está causando graves daños a la sociedad: desinformación, acoso online, adicción de menores y uso no consentido de los datos personales", ha señalado.

Olano ha destacado que "la televisión conserva intacta su capacidad de conectar con las grandes audiencias, con responsabilidad y compromiso ético", y ha reivindicado su "excelente valoración social frente a las redes sociales, que año tras año ocupan las últimas posiciones en veracidad y confianza".

Asimismo, ha reclamado a los anunciantes que ejerzan su poder para forzar cambios en el modelo de negocio de las grandes tecnológicas: "Solo cambiarán cuando vean seriamente reducidos sus ingresos publicitarios".

La televisión, líder en confianza y recuerdo publicitario

Durante la jornada, la consultora Dos 30 y Sigma Dos han presentado un barómetro que confirma la posición dominante de la televisión frente a las redes sociales. Según el estudio, el 63,4 % de los encuestados confía más en las marcas anunciadas en televisión, frente al 12,1 % que cita las redes. Además, el 72,4 % recuerda mejor los anuncios televisivos y el 61,5 % afirma que es el medio que más atención genera.

Contra la opacidad de las plataformas

El abogado Thomas Höppner, coautor del informe 'La opacidad como arma', ha denunciado que los "jardines amurallados" de las grandes plataformas impiden la transparencia y generan sobrecostes que terminan repercutiendo en los consumidores.

La jornada ha contado con la participación de más de veinte expertos del sector audiovisual, publicitario y mediático, y ha concluido con una llamada común a la transparencia, la responsabilidad y la medición fiable como bases del futuro del ecosistema audiovisual.