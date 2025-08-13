Cinco podcast documentales que no te puedes perder este verano en Onda Cero Podcast

Para que no tengas que rebuscar entre cientos de títulos, te traemos cinco propuestas imprescindibles de hechos documentales que seguro que no conocías y en los que te podrás introducir más en las historias de los protagonistas.

Jordi ENP

Es el actor español más famoso en todo el mundo, sus vídeos los ven miles de millones de personas, pero, sin embargo, su vida es desconocida para la mayoría de la gente. Ahora, en este podcast, el propio Jordi ENP, la estrella del cine para adultos, ha decidido contarlo todo.

🎧 Escucha aquí Jordi ENP

Detrás, con un revólver

Pancho Varona repasa en esos 6 episodios su relación artística y personal con Joaquín Sabina, desde sus inicios hasta la ruptura en 2022. Joaquín Sabina y Pancho Varona formaron una de las parejas más prolíficas y duraderas de la música española. Este es el relato de cuatro décadas de amistad, lealtad y grandes canciones contado por el guitarrista que siempre estuvo a su lado.

🎧 Escucha aquí Detrás, con un revólver

Velero

Santi González quiere vivir de una forma diferente. Para lograr ese sueño construye un velero, el Jotake, y en 1983 embarca a su familia en un peligroso viaje a lo desconocido. La familia González Errazkin dio la vuelta al mundo durante 17 años en un barco construido por ellos mismos. Aquella aventura dejó una huella en sus vidas que sigue presente dos décadas tras su regreso.

🎧 Escucha aquí Velero

Verbena

Esta serie narra el auge y caída del empresario Ángel Martínez 'Lito', que llegó a controlar el monopolio de las orquestas en Galicia hasta tal punto, que fue apodado "el Rey de la Verbena". La historia del auge y caída de "Lito" es solo el punto de partida para asomarse a un fascinante fenómeno de masas tan popular entre los gallegos como desconocido fuera de esa tierra.

🎧 Escucha aquí Verbena

Relojeros

Las bandas de ladrones de relojes de lujo trabajan por todo el mundo. Están organizadas, tienen escuelas, estructuras y diferentes especialistas. Esta es la historia de los mejores ladrones del mundo. Todos ellos nos lo cuentan de primera mano en una investigación que recorre España, México, Colombia, Argentina, Italia o Miami. Además, está creada por Javier Gómez Santander, guionista y coproductor ejecutivo de 'La casa de papel', y Nahuel Gallotta, uno de los periodistas de sucesos más destacados de Argentina.

🎧 Escucha aquí Relojeros

Todos estos títulos están disponibles en la web y la App de Onda Cero y en las plataformas de audio.