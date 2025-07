Carlos Alsina recibe el premio Luca de Tena

El director y presentador de 'Más de Uno', Carlos Alsina, ha recibido este martes en Madrid el premio Luca de Tena, que otorga ABC. El prestigioso galardón ha sido entregado a manos de los Reyes, Felipe VI y doña Letizia.

El periodista de Onda Cero ha sido reconocido por el jurado por su sobresaliente trayectoria y su espíritu creativo, introduciendo nuevos formatos como la revista de prensa de 'La España que madruga', 'La Cultureta' o la recuperación de la radioficción.

Este premio se suma así a los muchos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera como los tres premios Ondas (2015, 2019 y 2024), la Antena de Oro (1995) o el premio Francisco Cerecedo (2023).

En su discurso de agradecimiento, Carlos Alsina ha repasado su etapa como periodista en prensa y haciendo un guiño a sus primeros pasos en el mundo del periodismo, precisamente en ABC, medio que este martes le entregaba este prestigioso premio.

"Cambié el periódico, la prensa escrita, por la radio. Desde entonces no he parado de escribir (…) La radio también es texto", ha dicho en su discurso en el que también ha recordado los programas en Valencia tras la Dana del pasado mes de octubre.

"He aprendido a conocer nuestra historia y a cultivar la memoria. Y he aprendido a callarme. ¿Quién lo diría? He aprendido el valor del silencio en la radio. Tengo claro que es una partitura que se compone de palabras, sonidos y silencios. Porque muy a menudo el periodismo en la radio solo consiste en dejar que suene lo que está sucediendo.

No tuve nada que explicar a los oyentes la mañana del 1 de noviembre en Valencia para que sintieran, como todos los que estábamos allí, el alivio al escuchar el motor del primer camión que traía maquinaria pesada, abriéndose camino entre el barro en la avenida que une Benetússer y Alfafar.

Y nada hizo falta que dijera yo cuando una vecina de Paiporta, renacida, nos contó cómo había sido rescatada por el vecino de arriba, que habían abierto a golpes un agujero en el tabique de la escalera para que el chaval pudiera meterse por el agujero y tirar de ella, que estaba flotando en el agua. Ella, inconsciente, fruto de la hipotermia. Y ellos, temerosos de que se les muriera en el rellano.

Porque a menudo, en la radio, el sonido es lo más parecido que tenemos a una fotografía. Está todo ahí".