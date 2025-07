ATRESMEDIA adquiere Last Lap y crea el mayor grupo de eventos y marketing experiencial de España

Atresmedia ha cerrado la adquisición mayoritaria de Last Lap, agencia de referencia en el ámbito de los eventos y el marketing experiencial en España, en una operación estratégica que refuerza de forma decidida la apuesta del Grupo por la diversificación y consolida su posición como actor clave en el ecosistema publicitario y de marcas. La integración de Last Lap con Atresmedia Eventos da lugar al mayor operador especializado en eventos y marketing experiencial del país, uniendo el talento creativo, la experiencia operativa, la capacidad organizativa y el sólido portfolio de proyectos y clientes que ambas firmas han desarrollado a lo largo de los años.

El resultado de esta operación es la creación de un operador sin precedentes en el mercado español, no solo por la envergadura de su actividad, sino también por su capacidad creativa, su alcance mediático y su potencial de expansión tanto a nivel nacional como internacional, donde ya están presentes. Una nueva referencia en el sector del entretenimiento en vivo y la activación de marcas, respaldada por los recursos, la estructura y la influencia del principal grupo de comunicación del país. En un entorno donde el marketing experiencial se ha consolidado como una herramienta estratégica para establecer conexiones emocionales profundas entre marcas y consumidores, esta integración sitúa a Atresmedia en una posición privilegiada para liderar este ámbito con una propuesta diferencial, sólida y de gran impacto. Con unas perspectivas de facturación que se sitúan en torno a 50 millones de euros, Atresmedia se convierte así en el referente indiscutible del sector a escala nacional y abre su presencia internacional en estos sectores.

"Esta operación representa un paso adelante para ATRESMEDIA. Nos posiciona como empresa líder en eventos y marketing experiencial y refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones diferenciales a las marcas. Con Last Lap, sumamos recursos, talento, ideas y experiencia para liderar el sector de los eventos en España", señala José Miguel García Gasco, Director General de Atresmedia Publicidad.

"No resulta fácil imaginar una unión más estratégica y complementaria como la que se acaba de cerrar. Para Last Lap este es el socio que cualquiera soñaría en este sector. Con el líder de la comunicación en España y la incorporación del talento de Last Lap nace un gigante en la organización de eventos y el marketing experiencial que va a ofrecer propuestas globales no vistas anteriormente", explica Jesús Rodríguez, CEO de Last Lap.

Propuesta 360 grados

Con esta integración, Atresmedia consolida una oferta única que abarca desde la máxima cobertura y notoriedad, hasta la activación directa y emocional mediante eventos. Una propuesta 360º que conecta con el consumidor en todos los puntos de contacto, dentro y fuera de la pantalla.

Continuidad, talento y ambición

El acuerdo contempla la continuidad del actual equipo directivo de Last Lap, reconocido por su expertise, creatividad y conocimiento del sector. Esta visión compartida entre ambas compañías será clave para liderar la próxima etapa de crecimiento, con ambición de internacionalización, expansión sectorial y creación de nuevos formatos.

Una combinación complementaria y ganadora

La integración de Last Lap responde a la apuesta de ATRESMEDIA por la diversificación de ingresos, a través de un amplio porfolio de actividades, y por la creación de nuevas oportunidades para las marcas con el propósito de ofrecer la solución idónea para cualquier objetivo de comunicación.

Last Lap, con más de 30 años de trayectoria, es sinónimo de innovación y excelencia en la organización de eventos, de ideas creativas y fidelidad de sus clientes. Su experiencia en sectores como el motor, el deporte, el gaming, las convenciones y los eventos diseñados de manera personalizada para las marcas, complementa y potencia la actividad desarrollada por Atresmedia Eventos, especializada en running, cine, convenciones, espectáculos, influencers y cultura popular.

Un ecosistema sin igual para marcas y usuarios

Juntas, Atresmedia Eventos y Last Lap organizan más de 1.000 eventos anuales, llegando a una comunidad de 5 millones de personas. Entre sus principales activos destacan:

Running : San Silvestre Vallecana, Movistar Media Maratón de Madrid, Generali Maratón de Málaga, Carrera de los Papá Noeles, Super Heroes Run, Speed Run, Circuito de Carreras Ponle Freno.

: San Silvestre Vallecana, Movistar Media Maratón de Madrid, Generali Maratón de Málaga, Carrera de los Papá Noeles, Super Heroes Run, Speed Run, Circuito de Carreras Ponle Freno. Motor y competiciones : MXGP España, Autopía, Xgravity

: MXGP España, Autopía, Xgravity Gaming e influencers : Kart Royale, Lola Lolita Land.

: Kart Royale, Lola Lolita Land. Espectáculos y entretenimiento : Participación en distintas producciones teatrales, y festivales de música.

: Participación en distintas producciones teatrales, y festivales de música. Conferencias y convenciones : Metafuturo, Mentes AMI, Convenciones de cliente para clientes como Sanitas, Generali, Axa, Red de Talleres CGA…

: Metafuturo, Mentes AMI, Convenciones de cliente para clientes como Sanitas, Generali, Axa, Red de Talleres CGA… Acciones sociales y branded content: Universo Mujer, Orgullo de Pueblo J&B, Constantes y Vitales por la Salud Mental, Malas Madres o Hablando en Plata.

Además, esta unión permitirá a Atresmedia reforzar su capacidad para desarrollar propiedades intelectuales propias (IPs), generar experiencias vinculadas a sus contenidos y marcas, y escalar sus propuestas a nivel internacional, especialmente en mercados como Portugal y Oriente Medio, donde Last Lap ya ha iniciado operaciones.