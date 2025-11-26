Así viaja una noticia… hasta que cumple 35 años: Onda Cero celebra su aniversario con un vídeo muy especial

En Onda Cero cumplimos 35 años y lo celebramos reivindicando aquello que da sentido a nuestro trabajo: las noticias y el camino que recorren hasta llegar a los oyentes. Con motivo del aniversario, hemos lanzado un vídeo que simboliza cómo viaja una información desde que nace hasta que suena en antena, un recorrido que culmina con la voz de Carlos Alsina desvelando la verdadera noticia: "Onda Cero cumple 35 años".

El vídeo rinde tributo a nuestro origen. Aquel 26 de noviembre de 1990, a las siete en punto de la mañana, sonaron las señales horarias, una sintonía y la voz de la periodista Ángela Bodega, dando comienzo a una nueva cadena que nacía con una vocación clara: apostar por el pluralismo, la independencia y "ser nítidos, claros e identificables", como expresó entonces nuestro director general, Tomás Martín Blanco.

35 años de pluralismo, rigor y cercanía

Hoy, tres décadas y media después, seguimos siendo un referente en información y entretenimiento. Hemos acompañado a la sociedad española en sus grandes transformaciones, narrando con rigor y cercanía los acontecimientos que han marcado nuestra historia reciente: desde la pandemia que paralizó el mundo hasta los efectos de fenómenos como la DANA en Valencia; desde la euforia de los Juegos Olímpicos del 92 o la Expo de Sevilla hasta la histórica victoria de España en el Mundial de Sudáfrica.

Nuestro compromiso se mantiene intacto: contar lo que ocurre con independencia, objetividad y la profesionalidad que caracteriza a quienes forman parte de esta casa.

Gracias a todos los que forman parte de esta gran familia. A nuestros periodistas, técnicos, redactores, productores, presentadores, realizadores, locutores, editores, programadores, guionistas, equipos de sonido, equipos digitales, personal de administración, comercial, comunicación, redes sociales, mantenimiento, coordinación y dirección.

Y, por supuesto, a nuestros oyentes. Siempre presentes, haciendo que todo esto tenga sentido.