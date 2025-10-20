Qué pasa con Amazon: datáfonos, bancos, pagos con tarjeta y otras aplicaciones, afectadas

Este lunes 20 de octubre de 2025, Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube de Amazon, sufrió una interrupción global que afectó a una amplia gama de servicios digitales, incluyendo aplicaciones de pagos, bancos, sistemas de datáfonos y plataformas de entretenimiento.

¿Qué ocurrió?

El problema comenzó en la madrugada del lunes y se centró en la región US-EAST-1 (Virginia del Norte), una de las más críticas de AWS. La compañía identificó un aumento en las tasas de error y latencia en varios servicios, incluyendo DynamoDB, EC2 y CloudFront, que son fundamentales para el funcionamiento de muchas aplicaciones. Aunque AWS implementó medidas de mitigación y reportó signos de recuperación, los efectos fueron generalizados y persistieron durante varias horas.

Servicios afectados

Entre las plataformas más impactadas se encuentran:

Aplicaciones de pagos y finanzas: Venmo, Chime, Robinhood, Coinbase, Santander, CaixaBank, Sabadell, Lloyds Bank, Halifax y Bank of Scotland.

Entretenimiento y redes sociales: Fortnite, Snapchat, Perplexity AI, Canva, Airtable, Duolingo, Alexa, Prime Video, Ring, Roblox, Signal, Zoom, Slack y Microsoft Teams.

Sistemas de pagos y datáfonos: Usuarios reportaron dificultades al realizar pagos con tarjeta en comercios, especialmente en América del Norte y Europa. Esto se debió a la dependencia de AWS para la verificación de transacciones y la comunicación con bancos emisores.

La lista de plataformas que están experimentando fallos es cada vez más larga. Puedes comprobarlo en la página DownDetector.

¿Y en España?

Aunque el epicentro del problema fue en Estados Unidos, los usuarios en España también están experimentando interrupciones. Aplicaciones como Duolingo, Canva y Airtable mostraron fallos de acceso o lentitud. Además, algunos comercios informaron dificultades en la autorización de pagos con tarjeta, lo que afectó la experiencia de compra de los consumidores.

AWS reconoció públicamente el incidente y proporcionó actualizaciones periódicas a través de su AWS Health Dashboard. La compañía indicó que el problema estaba relacionado con fallos en la resolución de DNS para el endpoint de la API de DynamoDB en la región US-EAST-1. A pesar de los esfuerzos por mitigar la situación, algunos servicios continúan experimentando latencias y errores.

Aunque AWS ha tomado medidas para resolver la situación, aún no se ha reestablecido el servicio por completo.