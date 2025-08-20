La nueva función de WhatsApp que evitará que todos tus mensajes tengan alguna errata

WhatsApp es sin duda la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en España. Por ello, sigue mejorando cada día para brindar la mejor experiencia posible a los usuarios.

La última actualización que tendrá lugar en la app propiedad de Meta, es la nueva función llamada 'Ayuda de Escritura'. Esta nueva función que están probando consiste en la utilización de la IA para mejorar los mensajes antes de enviarlos. En concreto, la inteligencia artificial sugiere diferentes formas de refinar los mensajes de forma rápida y segura. Por ello, vamos a explicar como funciona y su proceso, el cual es bastante simple.

Diferentes modelos y funciones

En WaBetaInfo, un medio especializado en estos temas tecnológicos, explican que es una función con un mecanismo muy sencillo. En primer lugar, el usuario deberá activar a función 'Procesamiento Privado' en los ajustes de la aplicación. Tras haberla activado, en el chat aparecerá un icono de un bolígrafo en vez del de los stickers y ese icono es el que da acceso a esta función.

Cuando se pulsa, se puede escribir un mensaje corto y pedirle al asistente que lo mejore. En un segundo, la IA propone varias alternativas basadas en cinco tonos para que el usuario elija la que más le conviene en cada momento o bien puede mantener el texto original. Entre esos cinco tonos están:

Parafrasear: mejora la claridad y el flujo sin cambiar el significado.

Profesional: adapta el lenguaje para chats más formales.

Gracioso: añade un toque más ligero o humorístico.

De apoyo: suaviza el tono y tiene como objetivo ser edificante.

Corrección: corrige errores ortográficos y gramaticales.

Si la usas la otra persona no sabrá que has utilizado IA

Si el usuario decide utilizar una de estas funciones, la persona que reciba el mensaje no sabrá que has utilizado la IA para redactar el mensaje. Desde Meta aseguran que esta opción es opcional y que es el usuario quien decide si activarla o no, ya que está desactivada de forma predeterminada.

La compañía asegura que los mensajes se transmiten de forma anónima y encriptada, sin guardar historiales ni permitir acceso a Meta o WhatsApp. De momento, la función “Ayuda de Escritura” solo está disponible en la beta para iOS, aunque se prevé que pronto llegue al resto de usuarios.