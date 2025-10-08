El Nobel de Química 2025 es para tres científicos por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

El Premio Nobel de Química 2025 es para el japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar M. Yaghi "por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas", ha anunciado la Real Academia de las Ciencias Sueca.

En 1989, el laureado químico Richard Robson experimentó con una nueva forma de aprovechar las propiedades inherentes de los átomos. Combinó iones de cobre con carga positiva con una molécula de cuatro brazos; esta tenía un grupo químico que era atraído por los iones de cobre en el extremo de cada brazo.

Al combinarse, se unieron para formar un cristal amplio y ordenado. Era como un diamante lleno de innumerables cavidades.

Kitagawa "sueña" con crear nuevos materiales a partir del aire

El científico japonés Susumu Kitagawa ha revelado que su sueño es crear nuevos materiales a partir del aire."Mi sueño es capturar aire y separarlo, por ejemplo, en dióxido de carbono u oxígeno, y convertirlo en material utilizable", dijo Kitagawa, que intervino por teléfono en la rueda de prensa de presentación del galardón en la Real Academia de las Ciencias sueca.

Kitagawa resaltó que el aire contiene la mayor parte de los elementos que se usan para construir materiales, por lo que considera que tiene un gran potencial. El científico japonés y sus colegas británico y jordano fueron premiados por desarrollar estructuras metaorgánicas, un nuevo tipo de arquitectura molecular.

Las construcciones creadas por los galardonados (llamadas MOF, por sus siglas en inglés) han sido usadas para recoger agua del aire del desierto, extraer contaminantes del agua, capturar dióxido de carbono y almacenar hidrógeno.

"Por supuesto que estoy muy interesado en la transformación de estos materiales para la sociedad, pero también tienen muchas propiedades sorprendentes y poder descubrirlas me divierte", afirmó Kitagawa, quien dijo sentirse "muy honrado" y "encantado" por recibir el Nobel.