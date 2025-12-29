La lista de teléfonos en las que dejará de funcionar WhatsApp el 1 de enero

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en el mundo. A diario, millones de usuarios se intercambian mensajes a través de esta plataforma propiedad de Meta. No obstante, muchos dispositivos dejarán de ser compatibles con la app a partir del 1 de enero de 2026.

Esta conocida app llegó para quedarse en nuestros teléfonos móviles en 2009 y, desde ese momento, ha supuesto una revolución en la comunicación digital. Para garantizar el funcionamiento de las nuevas características y medidas de seguridad, son necesarios más recursos tecnológicos que los dispositivos más antiguos ya no soportan. Es por ello que las personas que tengan un móvil cuyo sistema operativo sea Android 5.0 o anterior, e iOS 15.1 o anterior, deberán actualizarlo o cambiar de móvil.

Los dispositivos en los que no funcionará WhatsApp en 2025

Dispositivos Android (versión 5.0 y anteriores)

Galaxy S3.

Galaxy S4 mini.

Samsung Galaxy Note 2.

HTC One M8.

LG G3.

LG Optimus L7 II.

LG Nexus 4.

Huawei Ascens Mate.

Dispositivos Apple (iOS 15.1 y anteriores)